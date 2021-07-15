英仙座流星雨8月12日登場 南瀛天文館將直播導覽說故事

三大流星雨之一的英仙座流星雨預計8月12日起出現，8月14日又是七夕情人節。南瀛天文館原本規畫的流星雨觀測活動因疫情無法現場舉辦，今天宣布改以網路直播進行，讓民眾能在家追星。

今年英仙座流星雨極大期（能看到數量最多期間）預計台灣時間8月12日晚間到隔天凌晨「ZHR值為100」以上，也就是在觀測條件良好的情況下，每小時可以看見100顆甚至更多的流星。

英仙座流星雨形成主要因當地球行經彗星「109R/斯威夫特─塔特爾」遺留在軌道上的碎屑─「流星體」時，這些沙塵、小石頭落入大氣層中而產生流星雨，在地球上觀測流星雨時會發現，這些流星都從同一個輻射點四散而出─也就是英仙座的方向，所以稱為「英仙座流星雨」。

館方人員說，觀測流星雨「是非常輕鬆愜意的」，無須任何設備，只要找光害少、視野開闊的地方，躺在地上往正天頂看即可，英仙座流星雨的輻射點約在晚上9時從東北方升起，不必緊盯著輻射點的位置，整個天空都有可能出現流星，當日農曆初五上弦月，可以整夜觀看且不受月光影響，至下半夜輻射點較高的時候觀測條件最佳。

南瀛天文館表示，今年8月天空眾星雲集，除了8月12日的「英仙座流星雨」，8月2日的「土星衝」、8月20日的「木星衝」連袂到來，歡迎對天文有興趣的民眾，一起觀看南瀛天文館的YouTube頻道！