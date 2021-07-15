快訊

靠爸藝術家？文在寅之子陷特權風暴 青瓦台護航遭群嘲

想打莫德納、BNT再等等！ 指揮中心宣布「未來4周都AZ」

南市將軍漁港垂釣區開放 設管制站發號碼牌

中央社 / 台南15日電

台南市將軍漁港垂釣區配合防疫政策關閉超過1個月後重新開放，市府農業局已完成防疫管制站設置，區內以釣點標示安全距離，並以發放號碼牌方式管控進入人數上限100人。

台南市政府農業局長謝耀清今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例數減少，民眾長時間緊繃情緒需要舒緩，台南市已有走馬瀨、仙湖、大坑及吉園等4家休閒農場獲准適度鬆綁，在第3級警戒期內以40%的服務量能開放民眾預約入場，將軍漁港垂釣區也重新開放。

謝耀清指出，將軍漁港垂釣區已完成防疫管制站設置，配有簡易洗手設施及消毒設備，以實發號碼牌方式控管進入人數為上限100人，各釣點標示安全距離，民眾垂釣時須保持安全社交距離、全程戴口罩、落實實聯制，否則將依違反傳染病防治法移送主管機關裁罰。

他說，市府與海巡機關將不定期聯合稽查，若有民眾在指定垂釣區外垂釣，或違反垂釣區管理措施，將依漁港法處以新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

將軍漁港 社交距離 口罩

延伸閱讀

釣友注意！台南將軍漁港垂釣區開放 落實防疫上限100人

穩定台南破布子行情 農政單位媒合業者收購100噸

台南芒果郵購創佳績 半個月賣逾10公噸

疫情下台南芒果量增2成 市府緊盯價格助行銷

相關新聞

台南魚塭埋14萬噸底渣廢棄物5年清不完 陳椒華請命

時代力量立委陳椒華今天表示，接到環團陳情，在台南安南區多處魚塭遭填埋焚化底渣等廢棄物高達14萬噸 ，而根據台南市環保局資...

動保員冒險吹3箭捕抓黑幫猛犬「卡斯羅」 布袋鎮民驚赫

電影黑幫最愛的義大利獒犬「卡斯羅」，出現嘉義縣沿海布袋鎮民宅，為防意外，家畜疾病防治所在動保團體嘉義諸羅護生協會協助下，...

英仙座流星雨8月12日登場 南瀛天文館將直播導覽說故事

三大流星雨之一的英仙座流星雨預計8月12日起出現，8月14日又是七夕情人節。南瀛天文館原本規畫的流星雨觀測活動因疫情無法...

台南市南區10處測速地點報你知 切勿超速傷荷包

台南市警六分局統計，今年1至6月南區共發生交通事故1281件、造成1759人受傷，其中524件、（41%）肇事原因分別為...

雲縣微解封「照步來」 防疫計畫送審通過才開放

國內3級警戒持續至7月26日，不過13日起微解封，各地宗教場所或暫停營業的產業也陸續有條件開放，雲林縣目前有5寺廟、3家...

嘉義縣警局「大老」王豐榮服務41年榮退 警局祝福歡送

嘉義縣警察局法制科長王豐榮明天屆齡退休，警局上午特別利用王豐榮最後一次參加警局周報機會，為他舉行簡單溫馨歡送儀式，邀請「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。