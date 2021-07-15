南市將軍漁港垂釣區開放 設管制站發號碼牌

台南市將軍漁港垂釣區配合防疫政策關閉超過1個月後重新開放，市府農業局已完成防疫管制站設置，區內以釣點標示安全距離，並以發放號碼牌方式管控進入人數上限100人。

台南市政府農業局長謝耀清今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例數減少，民眾長時間緊繃情緒需要舒緩，台南市已有走馬瀨、仙湖、大坑及吉園等4家休閒農場獲准適度鬆綁，在第3級警戒期內以40%的服務量能開放民眾預約入場，將軍漁港垂釣區也重新開放。

謝耀清指出，將軍漁港垂釣區已完成防疫管制站設置，配有簡易洗手設施及消毒設備，以實發號碼牌方式控管進入人數為上限100人，各釣點標示安全距離，民眾垂釣時須保持安全社交距離、全程戴口罩、落實實聯制，否則將依違反傳染病防治法移送主管機關裁罰。

他說，市府與海巡機關將不定期聯合稽查，若有民眾在指定垂釣區外垂釣，或違反垂釣區管理措施，將依漁港法處以新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。