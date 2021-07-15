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台南市東區平實轉運站BOT招商 預定明年動工

中央社 / 台南15日電

台南市政府今天宣布啟動台南市東區平實轉運站BOT招商案，期許今年底選出最優申請人，完成簽約，預定明年動工。

市府交通局指出，平實綜合轉運站新建營運移轉案進入關鍵階段，今天啟動「公開徵求其他民間申請人」作業，公告70天（110年7月15日至110年9月22日），歡迎有投資意願的民間申請人提出申請。

平實轉運站位於東區中華東路、小東路口，基地面積1.42公頃，未來規劃為先進運輸系統藍線、綠線交會轉乘點，除先進運輸系統轉乘空間外，也將打造為市區公車在東區的轉運節點，民眾可利用公車路網接駁至東區、永康區、新化區、仁德區等周邊區域。

交通局長王銘德表示，平實重劃區周邊發展完整，擁有交通、商圈、綠地優勢，前景看好，平實轉運站的建設也符合現代城市「TOD公共運輸導向」發展概念，未來更可結合周邊星級飯店、影城、商辦、公園等群落，讓市民到此休閒、消費、娛樂、洽公，都可透過公共運輸抵達目的地。

平實轉運站BOT招商案由民間廠商提案規劃，政府不必出資，但將要求規劃至少2500平方公尺以上的先進運輸系統轉乘空間、5000平方公尺以上的公車轉運空間及15席大客車候車月台。

另外，平實轉運站必須採低建蔽率方式興建，開放空間將佔基地50%，兼顧景觀及樹木保育。

平實轉運站BOT案去年已完成公聽會及初審階段工作，今年3月和財政部國有財產署簽訂國有土地合作開發契約，市府希望今年底前選出最優申請人，完成簽約，預定明年動工興建。

東區 公車 BOT

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