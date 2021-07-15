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台南魚塭埋14萬噸底渣廢棄物5年清不完 陳椒華請命

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台南市安南區魚塭遭倒廢棄物的空拍畫面。圖／晁瑞光提供
台南市安南區魚塭遭倒廢棄物的空拍畫面。圖／晁瑞光提供

時代力量立委陳椒華今天表示，接到環團陳情，在台南安南區多處魚塭遭填埋焚化底渣等廢棄物高達14萬噸 ，而根據台南市環保局資料，映誠公司的責任清理量是10.8萬噸，清理期限至今年底，目前只清4.2萬噸，因此呼籲相關單位緊盯清理進度、水土環境監測數據，日後也將釐清是否有行政怠惰和焚化底渣去化問題。

陳椒華表示，本案業者涉及詐領公共工程款和處理費，2016年遭起訴及要求清理，隔年遭判刑確定，但迄今仍未清理完成，影響周遭魚塭土壤和水質安全，環保署應正視底渣去化不易的問題，不可坐視底渣等廢棄物濫倒在魚塭多年仍未清理的現況，放任比爐碴更污染的焚化底渣廢棄物污染水土 。

陳椒華指出，台灣仍充斥許多廢棄物濫倒案件，有很多汙染案件未定罪判刑、也沒追討不法利得、更未要求清除廢棄物，要求環保單位應落實執法，要求行為人儘速清除，並應加強廢棄 物流向管理，以及底渣粉料的規範。

中華醫事科技大學副教授黃煥彰表示，映誠公司當年謊報底渣用於道路底層與基層級配料， 實際上埋於安清路的魚塭，不但污染農漁用地，並詐領環保署與環保局共計1億多元。最近映誠案二審判決出爐，刑責都變輕了，法院認為被告有清運，如果全部沒收犯罪所得過苛，只沒收三成，實在令人氣餒。

陳椒華表示，這些遭違法棄置在安南區魚塭的十四萬噸底渣，以及年初被發現以低密度再生透水混凝土名義回填在彰化芳苑農地的萬噸底渣，都反映出可妥適吸納底渣再生粒料的公共工程胃納量實在有限的事實，可能還有許多未被發現的底渣假再利用事件持續在發生。因此，環保署更應加強廢棄物源頭減量與分類回收再利用，來面對這幾年來的垃圾危機 ，而非藉機擴大國內焚化量能，製造更多令人頭疼的焚化底渣與有害飛灰。

廢棄物 陳椒華 環保署

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