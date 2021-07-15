台南消防安檢e化 平板電腦一指搞定

新冠肺炎本土疫情三級警戒至今，在醫護、警消及台灣全體人民的努力下，自7月13日起微解封，各項規定及場所視縣市狀況適度鬆綁，台南市消防局第七大隊專責安檢小組也恢復各項消防檢查，將消防設備限期改善的場所列為優先複查對象外，推動「消防安檢e化平板」，提升檢查效率。

消防局第七大隊指出，過去至場所檢查須先至消防署安管系統登錄資料，下載場所申報書等紙本資料，再至現場與業者及設備公司進行消防檢查，現在推動「消防安檢e化平板」，安檢同仁可將排件後的場所資料上傳雲端，分享至平板，方便現場同仁隨時查閱。

如臨時需其他年度資料，也可從平板登錄安管系統調閱比對，同時可以掌握各類場所家數的查核進度，提升安檢同仁的執行效率。

第七大隊長黃輝林表示，消防工作除了救災救護外，消防安全檢查也是一項重點工作，不只替民眾及業者把關，萬一發生災害也能確保救災同仁深入火場的安全。台南市東區、南區及中西區，舉凡百貨公司、賣場、電影院、KTV及安平工業區等場所皆為第七大隊轄區範圍，隨著疫情微解封，消防安檢同仁責無旁貸，利用e化平板執行檢查工作，保障市民生命財產安全。