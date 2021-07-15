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台南市南區10處測速地點報你知 切勿超速傷荷包

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
警方已加強轄區易肇事路段取締超速，特別是事故較多的中華西路一段、金華路一段及永成路等路段，提醒駕駛人減速慢行，顧安全也保荷包。記者邵心杰／翻攝
警方已加強轄區易肇事路段取締超速，特別是事故較多的中華西路一段、金華路一段及永成路等路段，提醒駕駛人減速慢行，顧安全也保荷包。記者邵心杰／翻攝

台南市警六分局統計，今年1至6月南區共發生交通事故1281件、造成1759人受傷，其中524件、（41%）肇事原因分別為未注意車前狀況、未依規定讓車、未依規定減速及超速失控，均與行車速度相關。警方指出，將加強轄區易肇事路段取締超速，特別是事故較多的中華西路一段、金華路一段及永成路等路段，提醒駕駛人減速慢行，顧安全也保荷包。

警六分局在轄區易發生超速違規路段加強執法，預防事故發生，公告南區固定測速照相位置4處：

(一) 新平路24號前，速限50公里。

(二) 台17線濱南路海口宮前，速限70公里。

(三) 永成路2段369號往南70公尺處，速限60公里。

(四) 中華南路近西門路口，速限60公里。

另配合易肇事、超速路段規劃移動式測照勤務，採不定時、不定點方式持續加強速度管理，共有6處：

(一) 中華西路一段47號前(北往南)，速限60公里。

(二) 金華路一段405號觀音寺前(北往南) ，速限50公里。

(三) 永成路二段369號往南70公尺處(南往北) ，速限60公里。

(四) 新樂路96號旁(北往南) ，速限50公里。

(五) 濱南路184.8公里處(南往北，南濱高桿130電線桿前)，速限70公里。

(六) 濱南路180.8公里處(北往南，喜樹抽水站前)，速限70公里

「十次車禍，九次快」警六分局長陳錦文說，交通事故發生機率及嚴重程度，往往與行車速度成正比，行車速度會影響緊急煞車時所需要的距離(反應距離與煞車距離)，行車速度越快，發生交通意外事故的機會越高。

他表示，警方透過科技執法、速度管理執行測照，並不是以取締件數為目的，主要是在避免駕駛人因超速而發生交通事故，提醒用路人遵守速率規定與交通號誌，降低行車速度，可增加駕駛人的視野範圍、反應距離外，可達成減少事故發生，維護用路人交通安全。

警六分局在轄區易發生超速違規路段加強執法，預防事故發生，公告南區固定測速照相位置。記者邵心杰／翻攝
警六分局在轄區易發生超速違規路段加強執法，預防事故發生，公告南區固定測速照相位置。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局指出，警方透過科技執法、速度管理執行測照，並不是以取締件數為目的，主要是在避免駕駛人因超速而發生交通事故。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局指出，警方透過科技執法、速度管理執行測照，並不是以取締件數為目的，主要是在避免駕駛人因超速而發生交通事故。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局指出，配合易肇事、超速路段規劃移動式測照勤務，採不定時、不定點方式持續加強速度管理。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局指出，配合易肇事、超速路段規劃移動式測照勤務，採不定時、不定點方式持續加強速度管理。記者邵心杰／翻攝

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