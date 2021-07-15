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動保員冒險吹3箭捕抓黑幫猛犬「卡斯羅」 布袋鎮民驚赫

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
電影黑幫最愛的義大利獒犬「卡斯羅」，出現嘉義縣沿海布袋鎮民宅，為防意外，家畜疾病防治所在動保團體嘉義諸羅護生協會協助下，前後使用3支麻醉吹箭，才將猛犬制伏。記者魯永明／翻攝
電影黑幫最愛的義大利獒犬「卡斯羅」，出現嘉義縣沿海布袋鎮民宅，為防意外，家畜疾病防治所在動保團體嘉義諸羅護生協會協助下，前後使用3支麻醉吹箭，才將猛犬制伏。記者魯永明／翻攝

電影黑幫最愛的義大利獒犬「卡斯羅」，出現嘉義縣沿海布袋鎮民宅，為防意外，家畜疾病防治所在動保團體嘉義諸羅護生協會協助下，前後使用3支麻醉吹箭，才將猛犬制伏，讓居民鬆了一口氣，家畜所說，猛犬體態豐腴，佩戴項圈，推測人飼養，已偕同布袋鎮公所追查是否為走失或棄養，呼籲民眾不要棄養犬隻，造成社會問題。

布袋鎮長陳鳳梅表示，布袋流浪犬通報案件多，抓不勝抓，不管是動保團體或家畜所投入大量資源絕育，但絕育跟不上棄養速度，導致流浪犬隻與人衝突不斷，民宅外出現卡斯羅犬突顯民眾動保觀念不足。

家畜所3日獲報布袋犬隻緊急救援，住家後方出現黑色大型犬隻，讓人害怕，躲家中不敢出門，擔心生命危險，家畜所派員抵達現場，發現竟號稱「地獄絞肉機」的義大利獒犬卡斯羅（Cane Corso），使用3支吹箭才將重50公斤母犬制伏，安置收容所。

通報人說，原以為是一般流浪狗，拿掃把驅趕，沒想到後門打開，竟是體型龐大、長相凶猛黑色犬隻，不斷狂吠，甚至想攻擊，還好他身手敏捷跳到後院廢棄汽車篷架，所幸鄰居製造聲響轉移犬隻注意才得以脫身。

家畜所說，卡斯羅犬是古義大利獒犬改良種，有2千多年歷史，壽命約10至12年，過去幫人驅趕牛隻到屠宰場，也用於狩獵野豬等大型野生動物，強壯有力，反應速度快，韌性足，被當護衛犬和軍犬，卡斯羅具攻擊性被很多國家禁養，農委會列為凶猛犬隻，是義大利黑手黨最愛飼養的猛犬，雄犬體重可達70公斤，

家畜所長林珮如表示，3日當天有2件農委會公告具攻擊性犬隻救援案件，早上大林救援一隻比特犬，下午就是這隻卡斯羅犬，也是家畜所目前捕抓到體型最大的犬隻，動保員冒生命危險執行任務，所幸動保團體與當地民眾協力才順利捕抓。

電影黑幫最愛的義大利獒犬「卡斯羅」，出現嘉義縣沿海布袋鎮民宅，為防意外，家畜疾病防治所在動保團體嘉義諸羅護生協會協助下，前後使用3支麻醉吹箭，才將猛犬制伏。記者魯永明／翻攝
電影黑幫最愛的義大利獒犬「卡斯羅」，出現嘉義縣沿海布袋鎮民宅，為防意外，家畜疾病防治所在動保團體嘉義諸羅護生協會協助下，前後使用3支麻醉吹箭，才將猛犬制伏。記者魯永明／翻攝
電影黑幫最愛的義大利獒犬「卡斯羅」，出現嘉義縣沿海布袋鎮民宅，為防意外，家畜疾病防治所在動保團體嘉義諸羅護生協會協助下，前後使用3支麻醉吹箭，才將猛犬制伏。記者魯永明／翻攝
電影黑幫最愛的義大利獒犬「卡斯羅」，出現嘉義縣沿海布袋鎮民宅，為防意外，家畜疾病防治所在動保團體嘉義諸羅護生協會協助下，前後使用3支麻醉吹箭，才將猛犬制伏。記者魯永明／翻攝
電影黑幫最愛的義大利獒犬「卡斯羅」，出現嘉義縣沿海布袋鎮民宅，為防意外，家畜疾病防治所在動保團體嘉義諸羅護生協會協助下，前後使用3支麻醉吹箭，才將猛犬制伏。記者魯永明／翻攝
電影黑幫最愛的義大利獒犬「卡斯羅」，出現嘉義縣沿海布袋鎮民宅，為防意外，家畜疾病防治所在動保團體嘉義諸羅護生協會協助下，前後使用3支麻醉吹箭，才將猛犬制伏。記者魯永明／翻攝
電影黑幫最愛的義大利獒犬「卡斯羅」，出現嘉義縣沿海布袋鎮民宅，為防意外，家畜疾病防治所在動保團體嘉義諸羅護生協會協助下，前後使用3支麻醉吹箭，才將猛犬制伏。記者魯永明／翻攝
電影黑幫最愛的義大利獒犬「卡斯羅」，出現嘉義縣沿海布袋鎮民宅，為防意外，家畜疾病防治所在動保團體嘉義諸羅護生協會協助下，前後使用3支麻醉吹箭，才將猛犬制伏。記者魯永明／翻攝

義大利 動保團體 棄養

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