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黑手黨最愛猛犬卡斯羅流浪到嘉義 嚇壞民眾

中央社 / 嘉義縣15日電

傳聞義大利黑手黨最愛飼養的兇猛犬隻卡斯羅犬，日前竟在嘉義縣布袋鎮流浪嚇壞民眾；家畜所在動保團體協助下，用了3支麻醉吹箭才將犬隻制服，尚在追查卡斯羅犬是否遭棄養

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如今天表示，7月3日接獲布袋鎮犬隻緊急救援案件，民眾指其住家後方出現一隻黑色大狗，原以為是一般流浪犬，順勢拿著掃把想去驅趕，但牠體型龐大、相當兇猛，露出牙齒狂吠，還做勢攻擊，他被嚇到躲在家中不敢出門。

家畜所派員抵達現場時，發現竟是一隻號稱「地獄絞肉機」的義大利獒犬卡斯羅（Cane Corso），在動保團體嘉義縣諸羅護生協會協助下，使用了3支吹箭才成功將犬隻麻醉制服。

林珮如指出，卡斯羅犬具攻擊性，一旦打鬥就是血戰到底，已被很多國家禁養，在我國被農委會列為兇猛犬隻，更傳聞是義大利黑手黨最愛飼養的兇猛犬隻，雄犬體重可達70kg，在布袋捕獲這隻是成年母犬，體重約50公斤，目前安置在收容所並派專人照顧。

林珮如表示，已偕同布袋鎮公所追查是否為走失或棄養犬隻，也呼籲民眾不要棄養犬隻，造成更大的社會問題。

林珮如強調，依規定具攻擊性寵物出入公共場所，應由成年人伴同，並應配戴不影響散熱的透氣口罩，且應以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引等防護措施，違者可依動物保護法開罰新台幣3至15萬元，棄養可開罰3至15萬元，請民眾遵守相關規定，一旦違規，將予重罰。

義大利 棄養 嘉義

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