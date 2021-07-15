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「夫妻魚」雄鱟伏雌鱟背成對 嘉縣復育基地鱟池曬恩愛

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
目前是鱟的繁殖期，嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添，在新岑國小復育池發現4對鱟，成雙成對「繁殖行為」。圖／蘇銀添提供
目前是鱟的繁殖期，嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添，在新岑國小復育池發現4對鱟，成雙成對「繁殖行為」。圖／蘇銀添提供

被稱「活化石、夫妻魚」的鱟，因環境變化、棲地遭破壞，族群遽減，台灣沿海罕見，嘉義縣生態保育協會與中研院、縣府攜手，長期在布袋鎮新岑國小復育，並執行稚鱟潛在復育棲地調查，前年發現14隻稚鱟，是台灣本島4年來再度出現野生稚鱟。

目前是鱟的繁殖期，國家環境教育獎得主、生態保育協會總幹事蘇銀添，在新岑國小復育池發現4對鱟，成雙成對「繁殖行為」，常被誤為交配，鱟繁殖期，成鱟會游向潮間帶沙洲產卵，雄鱟常伏在雌鱟背上，因為鱟的外形很像鋼盔，又常成對出現，有鋼盔魚、夫妻魚（或鴛鴦魚）美名。

鱟是4億千萬前就存活在地球上的古生物，屬海洋底棲無脊椎動物，2億年前至今外觀幾乎沒改變，在亞洲屬瀕危物種，也是很重要生態指標，生態保育協會與縣府農業處合作，啟動鱟的收容機制，進行復育及野放，達到保育及增加海域鱟的族群數量。

蘇銀添說，漁民漁撈偶而會誤捕到鱟，可以馬上放回大海，漁船筏回港，請將鱟放在容器，加入少許海水暫時安置通報收容，共同為鱟保育盡心，至今通報收容4、5對。

目前農委會雖未將鱟公告為保育物種，但2019年3月國際自然保育聯盟IUCN紅皮書，將三棘鱟列為亞洲地區瀕危物種，台灣西海岸到東北角早期有許多三棘鱟，為讓珍貴物種在育及永續生存，農業處邀請漁民加入鱟保育行列。

目前是鱟的繁殖期，嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添，在新岑國小復育池發現4對鱟，成雙成對「繁殖行為」。圖／蘇銀添提供
目前是鱟的繁殖期，嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添，在新岑國小復育池發現4對鱟，成雙成對「繁殖行為」。圖／蘇銀添提供

生態保育 漁民

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