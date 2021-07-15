3萬元禮券等你！嘉縣「少年及婦幼安全微電影」徵件

嘉義縣警察局為提升保護少年及婦幼安全意識，舉辦「少年及婦幼安全」微電影比賽活動，徵件截止日期至今年10月29日，首獎可得獎金3萬元禮券，歡迎個人或團體結合嘉義縣學子，發揮創意與攝影專才，用微電影守護少年及婦幼安全。

嘉義縣警局婦幼隊組長黃顯堂說明，110年「少年及婦幼安全」微電影比賽，徵件日期原訂自110年3月2日起至110年7月16日止，因應新冠肺炎防疫升級，徵件日期延長至110年10月29日截止。

黃顯堂表示，「少年及婦幼安全」微電影拍攝內容，應以「少年及婦幼安全」保護為主題，呈現方式不限，風格類型影片、動畫不拘，片長以不超過10分鐘為原則，可以個人或團體名義參賽，不分年齡皆可參加，不分組評選，但參賽成員中至少1名須設籍於嘉義縣或就讀嘉義縣各大專院校及各級學校。

黃顯堂說，希望透過這次進賽，徵選出引起社會共鳴、喚起民眾自我保護意識的優秀作品。比賽將選出金獎1名，頒發面額3萬元禮券及獎盃1座，銀獎1名2萬元禮券及獎盃1座、銅獎1名1萬元禮券及獎盃1座，佳作2名禮券各6000元及獎盃1座。請大家踴躍報名。

比賽辦法公布於嘉義縣警察局全球資訊網站（https://www.cypd.gov.tw/Wcp）。