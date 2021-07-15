釣友注意！台南將軍漁港垂釣區開放 落實防疫上限100人

臺南市將軍漁港垂釣區為避免群聚感染，自5月24日起全面關閉，迄今超過一個月。市長黃偉哲表示，近日國內確診病例減少，民眾長時間情緒緊繃需要舒緩，為增加休閒活動量能，市政府防疫及紓困檢討會議決議，將軍漁港垂釣區自7月13日起適度鬆綁，提供空曠通風較安全的休憩場域，讓民眾舒緩身心。

農業局長謝耀清指出，將軍漁港垂釣區適度鬆綁，開放時間為7月13日至臺南市政府COVID-19一級指揮中心指揮官宣布終止日止(早上6點到下午6點)。現場設置防疫管制站，現已完成搭設帳棚、簡易洗手設施及消毒設備，屆時將實發號碼牌加強控管進入人數（上限100人）及釣點標示安全距離，民眾進入垂釣區務必遵守保持社交距離、全程配戴口罩、落實實聯制、量測體溫及手部消毒清潔、領取號碼牌等措施，未配合者將依違反《傳染病防治法》移送主管機關開罰。

另外，市府與海巡機關將不定期聯合稽查，若民眾在指定垂釣區外垂釣，或違反垂釣區管理措施，將依《漁港法》第21條處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。