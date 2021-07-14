陳王寶蝦母子養出健康美味白蝦 獲選全國產銷履歷達人

農委會公布今年產銷履歷達人，嘉義縣義竹鄉「台灣寶蝦養殖場」陳王寶蝦與陳泓碩母子，以優異白蝦品質及產銷履歷實蹟，脫穎而出，獲選全國產銷履歷達人。

台灣寶蝦養殖場採多元生態、低密度及輪養養殖方法，善用益生菌維持水質及魚蝦健康，導入智慧設備精準養殖技術，提升魚蝦育成率，提供消費者安全美味水產，實踐友善環境的永續經營理念。

陳王寶蝦2009、2010年與兒子陳泓碩養蝦，2011年成立「台灣寶蝦」品牌，2012年加入產銷履歷驗證，執著安全養殖理念，透過臉書社群及市集行銷，與消費者對話，擁有好口碑。

陳泓碩說，「台灣寶蝦」品牌用媽媽名字命名，媽媽名字很有趣，外公未養蝦喜歡吃蝦，就將媽媽取名「寶蝦」，阿公吃蝦會過敏，因此他與媽媽養蝦，用生態友善環境養殖，成就「台灣寶蝦」美名及好品質。

陳王寶蝦女士曾獲選義竹模範漁民及模範母親，陳泓碩擔任嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長及嘉義漁業青年聯誼會會長，今年全國有110名參賽者角逐15位銷履歷達人，評選結果，農糧業10人、水產業及畜禽業者2人獲選產銷履歷達人，陳王寶蝦母子獲殊榮，實至名歸。