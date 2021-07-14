讓人才南漂！黃偉哲爭取數位發展部落腳台南

為了推動數位發展與市港合作，台南市長黃偉哲今邀請「海盛航運」董事長洪煌景、「傑城歡樂園」董事長黃仲銘、「宏佳騰機車」董事長鍾杰霖，分別擔任「市港合作民間促進會」會長及「爭取數位發展部設置台南的民間促進會」正副會長，協助台南領航台灣下一波數位發展。

黃偉哲說，台南擁有南科與沙崙綠能科學城雙經濟引擎，北連嘉義、南接高雄橋頭及屏東科學園區，為區域治理的關鍵角色，若能在台南設置「數位發展部」，不僅能讓人才南漂，達南北平衡，也能超前部署數位轉型等產業發展。

洪煌景認為，台南是台灣唯一具備文化古都、科技文明、港灣觀光以及南科、沙崙兩大科技城等條件的優質之都，相關優勢條件若能變成未來發展目標，台南可望成為台灣焦點城市，也可讓台灣向國際示範「數位國家、智慧島嶼」量能。

行政院會今年3月拍板成立「數位發展部」，台灣數位科技與政策發展協進會理事長高志明即率先建議爭取「數位發展部」落腳台南，洪煌景、鍾杰霖、黃仲銘也贊同，並指「數位無國界，期待數位發展部能設置在台南」，實現蔡英文總統規畫台灣作為資訊島的政策。