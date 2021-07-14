愛心物資暑期專送 雲林2132弱勢家戶生活及時雨

學校5月18日開始停課不停學，緊接著放暑假，許多原靠營養午餐幫助的弱勢學生頓失來源，家中經濟本就困窘，現在更雪上加霜，雲林縣政府今獲贈慈濟基金會準備的「安心生活箱」及「健康蔬果箱」，暑期配送2次到弱勢家戶手中，計有2132位學子受惠，解決學子及家庭生活問題，也讓在地農產品有另一條「溫馨的出路」。

雲林縣長張麗善感謝慈濟基金會行動助弱勢，此次與斗南鎮農會、台灣大車隊合作，將慈濟研發的靜思食品，及集結斗南鎮農會媒合的在地新鮮農產品裝成愛心箱，利用暑假2個月、每月配送1次到學生家中，共配送2次、計8528箱，每次每戶可收到2箱生活物資和蔬果與雲林米1袋。

張麗善表示，健康蔬果箱內容物皆為在地農友當季生產，包含南瓜、甜椒、茄子、木瓜、紅蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥與香菇等生鮮蔬果，另有斗南鎮農會與農民契作的雲林米10公斤裝。

教育處長邱孝文表示，此次受助對象包括937個低收入戶、341個中低收入戶、731個家庭清寒、123個家庭突遭變故戶，學子安心宅在家，不再擔心三餐沒著落。

斗南鎮農會廠長張耀裕表示，這些及時的愛心物資將由台灣大車隊配送至20鄉鎮市的弱勢家戶手中，如果無法送達，會由農會員工親送。