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台南新化老街武德殿T-Bike 站完工 拚月底驗收啟用

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新化武德殿T-Bike站已建置完成。圖／取自李偉智臉書
台南市新化武德殿T-Bike站已建置完成。圖／取自李偉智臉書

台南新化第一座T-Bike站好了！台南市議員李偉智今在臉書表示，經他提案，數次會議協商選址，新化首座T-Bike站位在武德殿東側的停車場旁，站已完成設置，近日將啟用，為新化觀光再添一便利交通工具，讓來新化的旅人能以最環保便利、經濟的方式，探索新化之美，更深入了解這百年小鎮的文化。

台南市交通局綜合規畫科表示，新化武德殿T-Bike站已完工，還要驗收才能啟用，原則上，只要悠閒卡和一卡通等線上支付系統測試沒問題，月底前應可啟用；目前台南共有77座T-Bike站，定期檢討營運量後3名進行移站，新化目前僅設一站，鄰近在新市車站、永康車站及崑山科大都有T-Bike站，在地居民及外地遊客都方便使用T-Bike站逛市場、老街及小鎮景點。

李偉智表示，台南市政府交通局綜合規劃科多次進行設置環境測量，為使小客車停車環境未受影響，選定武德殿停車場（原自行車停放區）進行設置T-Bike (bike) 32部型置放架。

台南新化入選交通部經典小鎮，新化老街百年建築立面也同步陸續整修完成，加上168觀光公路沿著虎頭埤、中興大學新化林場等景點多，全國3級警戒若順利在月底解封，T-Bike站順利在月底驗啟用，就能夠迎接遊客更方便遊新化及周邊景點。

停車場 老街 一卡通

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