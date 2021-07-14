夾娃娃機能不能營業？台南善化夜市夾娃娃機遭檢舉
全台微解封，台南夜市12日晚上開始營業，兩天開出3張罰單，其中善化夜市被民眾檢舉有夾娃娃機營業，市長黃偉哲今表示，之前禁止夾娃娃機店營業，是因為無人看守可能成為防疫破口，但夜市裡的夾娃娃機是有人看守的，只要做好防疫應沒問題；衛生局表示，將進行相關行政調查，再決定是否開罰。
台南市衛生局表示，夜市營業兩天共開出3張罰單，除了東區大東夜市12日晚間營業首日，有12人群聚玩麻將賓果，還有善化夜市與永康鹽行夜市，後者主要是有人未執行實聯制。如果確定違反傳染病防治法，將開罰3000到1萬5千元。
目前全台的夾娃娃機店仍是禁止營業。黃偉哲表示，夜市裡多數攤商都是很守規定的，不要讓一粒老鼠屎壞了一鍋粥，請夜市業者要加強管理攤商。
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