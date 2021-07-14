快訊

混打呼聲高 張上淳揭AZ疫苗混「莫德納、BNT」可行性

縱火奪6命為何不判死？律師談湯景華案的影響

夾娃娃機能不能營業？台南善化夜市夾娃娃機遭檢舉

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南善化夜市裡的夾娃娃機被民眾檢舉違反防疫規則。圖／取自善化分局臉書
台南善化夜市裡的夾娃娃機被民眾檢舉違反防疫規則。圖／取自善化分局臉書

全台微解封，台南夜市12日晚上開始營業，兩天開出3張罰單，其中善化夜市被民眾檢舉有夾娃娃機營業，市長黃偉哲今表示，之前禁止夾娃娃機店營業，是因為無人看守可能成為防疫破口，但夜市裡的夾娃娃機是有人看守的，只要做好防疫應沒問題；衛生局表示，將進行相關行政調查，再決定是否開罰。

台南市衛生局表示，夜市營業兩天共開出3張罰單，除了東區大東夜市12日晚間營業首日，有12人群聚玩麻將賓果，還有善化夜市與永康鹽行夜市，後者主要是有人未執行實聯制。如果確定違反傳染病防治法，將開罰3000到1萬5千元。

目前全台的夾娃娃機店仍是禁止營業。黃偉哲表示，夜市裡多數攤商都是很守規定的，不要讓一粒老鼠屎壞了一鍋粥，請夜市業者要加強管理攤商。

台南善化夜市裡的夾娃娃機被民眾檢舉違反防疫規則。圖／取自善化分局臉書
台南善化夜市裡的夾娃娃機被民眾檢舉違反防疫規則。圖／取自善化分局臉書
台南善化夜市裡的夾娃娃機被民眾檢舉違反防疫規則。圖／取自善化分局臉書
台南善化夜市裡的夾娃娃機被民眾檢舉違反防疫規則。圖／取自善化分局臉書

夜市 夾娃娃機 衛生局

延伸閱讀

黃偉哲預測台灣疫情走向 「解了封、封了再解」

台南議員盼促發5千元消費券 黃偉哲允向中央提案

台南市剩4萬多劑疫苗 估7/16可打完

補習班教職員工打疫苗今起造冊 補教：期待已久

相關新聞

搶打莫德納！疫苗不足民眾被請回 嘉縣長翁章梁道歉了

嘉義縣莫德納疫苗大型擴大接種站明天結束，議員詹琬蓁上午質詢，批大家搶打莫德納，疫苗不足，縣府為「順時中」，將施打年齡層往...

嘉縣議員怒批文觀局觀光官網未更新 要局長自行求去

嘉義縣議員林緗亭上午質詢，怒批文化觀光局長許有仁未做後疫情的觀光行銷，沿用去年內容，觀光行銷官網部分內容未更新，未積極任...

信徒盼面對菩薩 嘉市九華山地藏庵擬規畫殿內限50人

全台微解封第二天，大多數廟宇維持不開放入內，嘉義市知名的九華山地藏庵因不斷接到信徒盼能到殿內，董事會決議提交防疫計畫書來...

台南古蹟委外據點近半數開放營業 名單看這裡

疫情微解封，許多古蹟景點也跟著開放，台南市文化局委外經營的場館，也有部分開放，包括林百貨、十鼓文創園區等，但是仍然有不少...

台糖宿舍集中檢疫所未變更 嘉縣議員批中央置之不理

嘉義縣治台糖宿舍原出租民間經營的樺舍商旅停業，被中央疫情指揮中心徵調做集中檢疫所，收治新冠肺炎無症狀及輕症患者，引發周邊...

仿古船台灣成功號腐壞恐崩塌 議員建議火化給鄭成功

台南市政府斥資近億元打造的鄭成功仿古船「台灣成功號」在2010年風光啟航後，未料在2011年底進行夜間訓練時就發生主桅桿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。