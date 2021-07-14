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各縣市依鴻海台積電專案洽購疫苗？ 陳時中：很困難

搶打莫德納！疫苗不足民眾被請回 嘉縣長翁章梁道歉了

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣議員詹琬蓁(右)上午針對大家搶打莫德納，疫苗不足，質詢縣長翁章梁(左)。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員詹琬蓁(右)上午針對大家搶打莫德納，疫苗不足，質詢縣長翁章梁(左)。記者魯永明／翻攝

嘉義縣莫德納疫苗大型擴大接種站明天結束，議員詹琬蓁上午質詢，批大家搶打莫德納，疫苗不足，縣府為「順時中」，將施打年齡層往下降，擴大到間隔6歲，從65歲至71歲，造成部分接獲施打通知民眾，無法打到疫苗；縣長翁章梁表示歉意，他說，疫苗不足打不到的現象會很快改善。

嘉義縣大型接種站疫苗施打，不採預約登記制，而是按年齡層由上往下打，發施打通知，這波莫德納疫苗施打對象65歲至71歲，議員詹琬蓁質詢說，嘉縣應按地方符合對象實際人數估算施打，之前施打年齡層只間隔1、2歲，這次為「順時中」達標，一口氣年齡層下降間隔6歲，造成部分民眾無法打到疫苗。

詹琬蓁要求翁章梁不要「處處順時中」，要體恤人民疾苦及基層護理人員辛苦，她表示，中埔鄉部分民眾接獲施打疫苗通知，到接種站因疫苗不足被請回，許多人跨鄉鎮市施打也被拒。

翁章梁說，16日起預約登記施打，大家搶打莫德納疫苗，造成疫苗不足，超出預期，採預約施打不會打不到，嘉縣採發放通知，按年齡層往下施打，冒著施打人數暴量風險。

翁章梁表示，事實上，不管ＡＺ還是莫德納疫苗，都是國際認證有效疫苗，大家可以放心的打；議會結束，翁章梁在線上直播防疫快報，為中埔鄉5、60名未能打到疫苗民眾，表示歉意。

莫德納疫苗 翁章梁 疫苗

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