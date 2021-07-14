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各縣市依鴻海台積電專案洽購疫苗？ 陳時中：很困難

台南議員盼促發5千元消費券 黃偉哲允向中央提案

中央社 / 台南14日電

國民黨台南市議員謝龍介今天在議會市政總質詢時提議，希望國、民兩黨共同提案建議行政院發放消費券，台南市長黃偉哲表達認同，並同意向民進黨立法院黨團提出建議。

黃偉哲表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為市民帶來許多苦難，他也將向立法院民進黨團提議，建議行政院在短期內發放5000元消費券，振興經濟。

謝龍介上午在議會總質詢時表示，在COVID-19疫情衝擊下，現在很多弱勢學童連吃飯都成問題，他願意先捐出新台幣100萬元來幫助這些弱勢孩子，隨後就拿出裝有百萬現金的紙袋走向質詢台要交給黃偉哲，黃偉哲與社會局長陳榮枝代表市府接受捐贈。

謝龍介說，希望市府用這筆錢來幫助偏鄉弱勢學童，雖然金額不多，無法幫助很多人，但也許可以有拋磚引玉的效用。

謝龍介表示，他將透過國民黨中常會向立法院國民黨團提案，希望行政院在短期內發放每人5000元消費券，並盼黃偉哲簽署承諾書，一起向中央政府促成此事，黃偉哲隨後也在承諾書上簽名。

黃偉哲 謝龍介 行政院

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