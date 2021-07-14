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各縣市依鴻海台積電專案洽購疫苗？ 陳時中：很困難

台南市剩4萬多劑疫苗 估7/16可打完

中央社 / 台南14日電

台南今天預估剩近4萬劑疫苗，週五可施打完畢。市長黃偉哲說，接下來登場的公費疫苗預約平台「一個蘿蔔一個坑」，有多少人登記配發多少劑疫苗，呼籲民眾儘速上網登記。

針對媒體關切COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打「台南速度較快」、「剩餘劑量六都最少」等議題，黃偉哲做以上回應。他指出，早一天讓民眾施打疫苗，就能早一天開啟保護力，因此南市府努力加開施打站，昨天公布剩餘4.9萬劑，今天預估剩下4萬多劑，預計週五就會打完，目標7月底施打率達25%。

黃偉哲提到，對於各縣市施打政策和速度都予以尊重。但台南在增加施打量能時也需兼顧重視醫護人員辛勞，例如很多接種人力不足吃緊地區，包括醫院、診所、衛生所醫護人員，甚至學校校護都被請求幫忙支援。

黃偉哲指出，台南市約1500家診所，以每個診所都幫忙施打100劑，那就是15萬劑的量；但實務上必須尊重診所及其醫護人員意願，同時要看診所是否有足夠容納空間，空間小的施打量能就有限。若醫療院所有意願加入，南市府會協助代轉CDC成為特約合約施打點。

黃偉哲強調，政務委員唐鳳提供設計的公費疫苗預約平台是「一個蘿蔔一個坑」，民眾需要上網登記，中央才會配撥疫苗到地方，即「有幾個人登記就配撥幾劑」，地方政府要配合的是把醫護人力配置到各施打點，讓施打工作能更順暢。因此不會有所謂「施打快就多拿一點疫苗，施打慢就少撥一點疫苗」問題，呼籲符合資格者儘快上網登記。

疫苗 黃偉哲 醫護人員

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