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嘉縣議員怒批文觀局觀光官網未更新 要局長自行求去

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣議員林緗亭(左)質詢，怒批文化觀光局長許有仁(右)未做後疫情的觀光行銷，觀光行銷官網部分內容未更新，未積極任事，要求許自行求去。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員林緗亭(左)質詢，怒批文化觀光局長許有仁(右)未做後疫情的觀光行銷，觀光行銷官網部分內容未更新，未積極任事，要求許自行求去。記者魯永明／翻攝

嘉義縣議員林緗亭上午質詢，怒批文化觀光局長許有仁未做後疫情的觀光行銷，沿用去年內容，觀光行銷官網部分內容未更新，未積極任事，拜訪藝術家被認為不尊重，敷衍了事，她要求許有仁自行求去，不要陷縣長於不義。

林緗亭質詢說，因應後疫情時代，為拚觀光振興，各縣市都積極為觀光產業舉辦線上行銷，推動線上經濟、宅經濟、電子商務行動支付，但她上文觀局官網查看，還沿用去年Ｑ碰券內容，部分旅宿資料未更新，讓人失望。

她表示，拚後疫情觀光振興，已經迫在眉睫，但文觀局長許有仁未積極任事，要交辦才做事，她接獲反映，許有仁拜會藝術家，低頭看手機，敷衍了事，讓藝術家感到不受尊重，她要許有仁自行求去，不要陷縣長於不義。

許有仁說，為振興觀光，積極辦理行銷，會用停辦活動的經費辦理，文觀局有辦理伴手禮觀光行銷，現在配合嘉義優鮮品牌行銷，疫情嚴峻，辦理觀光行銷要兼顧防疫，會隨時檢討，明年計畫辦理電商平台，他未對藝術家不尊重，針對議員指正會虛心接受。縣長翁章梁要求文觀局對議員針對為民服務檢討，要虛心接受。

疫情 藝術家 嘉義

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