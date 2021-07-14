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信徒盼面對菩薩 嘉市九華山地藏庵擬規畫殿內限50人

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市九華山地藏庵預計本周提交防疫計畫書，由市府決定是否同意信徒到殿內參拜。圖／翻攝自Google map
嘉義市九華山地藏庵預計本周提交防疫計畫書，由市府決定是否同意信徒到殿內參拜。圖／翻攝自Google map

全台微解封第二天，大多數廟宇維持不開放入內，嘉義市知名的九華山地藏庵因不斷接到信徒盼能到殿內，董事會決議提交防疫計畫書來申請，廟方今證實有規畫殿內上限50人等措施，本周擬送件給市府，是否開放及相關防疫指引，都會遵循市府決定；若通過將成嘉市首間大廟重新開放入殿。

九華山地藏庵總幹事蔡孟君表示，進入殿內的防疫規畫，包括實聯制、清消，入口處都有人員管制，殿內包含工作人員的總人數不超過50人，放置隔板、地上會貼指引拉開社交距離；殿外目前規定99人以內。

蔡孟君透露，疫情期間很多信徒來參拜、擲筊，希望獲得心靈安定，更想直接面對菩薩、佛祖，不過外縣市大廟幾乎仍不開放進入，也讓廟方陷入兩難，董事會於是決定規畫防疫措施，試著送件審核，一切都以市府是否通過為準。

九華山地藏庵預計這周會提交防疫計畫書，嘉市文財殿、嘉邑城隍廟直到解封之前都暫不開放進殿內，城隍廟總幹事葛永樂說，已將城隍爺請出來到廟埕，信眾可在外面參拜。

城隍廟 社交距離 疫情

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