阿里山鄒族部落內步道仍不解封 遊客勿入

指揮中心宣布3級警戒延長到7月26日，13日起部分「微解封」。阿里山管理處依中央指示開放轄內步道，但尊重鄒族原住民意見，阿里山鄉鄒族部落內18條步道不解封，遊客勿入。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全國第3級警戒延到26日，13日起「微解封」有條件開放轄內部分步道、公廁、停車空間及遊客中心。

位於阿里山鄉鄒族部落內，包括特富野、達娜伊谷、迷糊等18條步道，與鄉公所及部落長老協商後不解封，遊客暫勿進入。

嘉義縣阿里山鄉長杜力泉接受中央社記者訪問表示，「為了疫情，不能鬆懈，肺炎病毒很可怕」，等3級警戒解除後，行經部落的步道才開放；不解封是為了保護族人安全。

阿里山管理處指出，台18線（阿里山公路）沿途知名的步道如二延平、隙頂之星、頂湖、茶霧之道、愛之道、霧之道、雲之道、霞之道、櫻之道等步道，都在微解封之列。

另外，臨近台18線土匪山生態園區、龍美步道、奮起湖步道、杉林棧道、杉林棧道支線，則因施工沒有開放。

阿里山管理處轄內相關景點開放及店家營業資訊，民眾可至阿里山國家風景區官網「防疫專區」查看。