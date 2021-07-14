疫情下的登革熱病媒蚊虎視眈眈 台南不容破口

梅雨後正是病媒蚊孳生期，台南市病媒蚊誘卵桶監測數據顯示，在陽性率及卵粒數都有上升趨勢。環保局上月對卵粒數高的45個區里加強環境稽查，共倒除389個積水容器，其中1個已孳生孑孓將依法告發。

南市環保局統計，今年至6月30日已清除髒亂點2萬9141處、清除積水容器8萬5449個、因積水孳生孑孓完成裁處34件，15件裁處執行中。

其中居家環境積水容器孳生孑孓的案件最多，除了在桶狀容器發現病媒蚊幼蟲外，也在易被忽略的盆栽、輪胎、寵物籠等處發現孑孓。

市長黃偉哲表示，面對新型冠狀病毒的侵襲已疲於奔命，絕不能再讓登革熱疫情發生，陷入腹背受敵的狀態；市府各局處會以更嚴謹的態度執行各項新冠肺炎及登革熱防治工作，努力守住疫情，請市民朋友務必配合，不要有任何破口，讓疫情有機可趁。

林姓稽查員說，蚊子為了生存，任何積水處，即使小如寶特瓶蓋，都可能成為孳生溫床，但不會剛下完雨就生出孑孓來，雨後1、2天內盡快把水倒乾並刷洗容器壁，就能大大減少蚊子孳生。

環保局的實務經驗上得知，易成為病媒蚊溫床的地方包括空地、菜園及空屋，另低漥處、香蕉樹及植栽枝幹凹陷處、以及覆蓋住雜物的帆布上凹陷處等也不容輕忽。