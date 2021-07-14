台糖宿舍集中檢疫所未變更 嘉縣議員批中央置之不理

嘉義縣治台糖宿舍原出租民間經營的樺舍商旅停業，被中央疫情指揮中心徵調做集中檢疫所，收治新冠肺炎無症狀及輕症患者，引發周邊居民商家恐慌，議會國民黨團書記長李國勝議員上午質詢，怒批中央對變更地點置之不理，地方「狗吠火車」，要求縣長翁章梁先拆帳篷，爭取經費補償周邊居民商家。

李國勝緊咬此議題，第3次提質詢說，中央徵調台糖宿舍做檢疫所不當，周遭有住戶商家，選地點未公告，引起居民商家恐慌，擔心病毒擴散，當初居民商家醞釀抗爭被他勸阻，縣府反映變更地點至今，中央置之不理。

李國勝要求縣府先拆除宿舍外隔離帳篷，避免居民商家恐慌，儘快變更地點，他要求翁章梁向衛福部爭取補償費，補償周邊居民商家。衛生局長趙紋華說，中央還未回覆，會再向中央反映。

翁章梁說，因雙北疫情熱區，才收治輕症確診者，目前未再收治，縣轄還有其他3處集中檢疫所，台糖宿舍集中檢疫所目前未再收治新冠肺炎無症狀及輕症患者，他會向中央反映先拆帳篷，至於補償費涉及中央經費分配，還要討論。