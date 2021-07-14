企業捐多功能移動式正壓採檢站 助醫院進社區採檢

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義皇家扶輪社與大騰開發建設，昨共同捐贈嘉義縣大林慈濟醫院2座「多功能移動式正壓採檢站」。記者卜敏正／翻攝
嘉義皇家扶輪社與大騰開發建設，昨共同捐贈嘉義縣大林慈濟醫院2座「多功能移動式正壓採檢站」。記者卜敏正／翻攝

全台扶輪社友透過衛福部統一分配，共同捐贈「正壓採檢站」135座，其中嘉義皇家扶輪社與大騰開發建設，昨共同捐贈嘉義縣大林慈濟醫院2座「多功能移動式正壓採檢站」，未來可配合鄉鎮篩檢需求，移動安排到鄉鎮篩檢檢查。

大林慈濟醫院院長賴寧生回贈感謝狀，感謝國際扶輪3470地區總監吳中仁、阿里山扶輪社社長林正超、嘉義皇家扶輪社創社社長柯曉姍、社長蔡昕芯，聯合捐贈2座移動式檢疫站，齊力為雲嘉嘉區民眾做防疫。

賴寧生說，「多功能移動式正壓採檢站」可協助大林慈濟醫院社區篩檢，減少民眾到院風險、提升篩檢量能，目前配合企業到院篩檢，放置於急診前，可視疫情發展緩急，調整排隊等候的安全區域。

林正超表示，這次捐贈的多功能移動式正壓採檢站，較一般的大，內部陳設定溫正壓的空調系統、空間可容納六位醫護人員分兩線同時作業，大大減少醫護人員目前篩檢流程外部環境作業的負擔和壓力。

他說，未來社區型的各種篩檢活動，可透移動式採檢站，提供得來速採檢流程，方便騎機車民眾隨到隨檢免下車，降低民眾採檢等候時間與保持適度距離，避免群聚。

嘉義皇家扶輪社與大騰開發建設，昨共同捐贈嘉義縣大林慈濟醫院2座「多功能移動式正壓採檢站」。記者卜敏正／翻攝
嘉義皇家扶輪社與大騰開發建設，昨共同捐贈嘉義縣大林慈濟醫院2座「多功能移動式正壓採檢站」。記者卜敏正／翻攝

嘉義 慈濟 醫護人員

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