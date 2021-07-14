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最美的身影！嘉義縣疫苗接種護理師 曼妙手勢引導吸睛
嘉義縣16處新冠肺炎疫苗擴大接種站，火力全開打疫苗，單日最大接種量可達1萬人，立委蔡易餘臉書貼圖文說，接種站有名女護理人員，手指套上LED燈，引導鄉親迅速坐定位，不時用曼妙醒目的身體語言和長輩們打招呼，讓現場老勢大安心許多。網友紛紛大讚，「最美的身影！」
縣府新聞行銷處製作接種疫苗縮時影片，將中埔國中社區疫苗接種站1小時半的過程，縮時成20多秒影像吸睛。為方便服務，衛生局下一波施打開始設夜間接種站，呼籲65歲以下民眾儘快登入疫苗預約系統，主動預約，自選疫苗種類與時間地點，力拼疫苗覆蓋率。
縣長翁章梁連日來親察各地擴大接種站，鞠躬感謝醫護人員辛勞，以及踴躍到場接種疫苗的民眾，感謝一起提升台灣群體保護力，疫苗施打年齡往下。
「全力開打，需要很多人力配合，特別動員校護投入接種」，翁章梁感謝醫護，對他們專業貢獻高度肯定，請民眾安心配合現場醫護指示完成接種，嘉縣單日最大接種量可到1萬人，依目前醫護與民眾配合，有望在本月底前達到30萬人目標。
翁章梁強調，大型接種站或夜間接種站，都是為彈性服務民眾，創造更多施打機會，不論AZ或是莫德納，都是國際認證有效疫苗，打到身體都具有保護力，能降低重症與死亡風險，保護自己，保護別人，守住台灣醫療量能。
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