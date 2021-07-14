快訊

北市確診新足跡曝光曾搭3條路線公車 全聯、遠百也中鏢

英雄之子的災難執政？菲律賓總統艾奎諾的雙面人生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最美的身影！嘉義縣疫苗接種護理師 曼妙手勢引導吸睛

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
立委蔡易餘臉書貼圖文說，接種站有名女護理人員，手指套上LED燈，引導鄉親迅速坐定位，不時用曼妙醒目的身體語言和長輩們打招呼，讓現場老勢大安心許多。網友紛紛大讚，「最美的身影！」圖／取自蔡易餘臉書
立委蔡易餘臉書貼圖文說，接種站有名女護理人員，手指套上LED燈，引導鄉親迅速坐定位，不時用曼妙醒目的身體語言和長輩們打招呼，讓現場老勢大安心許多。網友紛紛大讚，「最美的身影！」圖／取自蔡易餘臉書

嘉義縣16處新冠肺炎疫苗擴大接種站，火力全開打疫苗，單日最大接種量可達1萬人，立委蔡易餘臉書貼圖文說，接種站有名女護理人員，手指套上LED燈，引導鄉親迅速坐定位，不時用曼妙醒目的身體語言和長輩們打招呼，讓現場老勢大安心許多。網友紛紛大讚，「最美的身影！」

縣府新聞行銷處製作接種疫苗縮時影片，將中埔國中社區疫苗接種站1小時半的過程，縮時成20多秒影像吸睛。為方便服務，衛生局下一波施打開始設夜間接種站，呼籲65歲以下民眾儘快登入疫苗預約系統，主動預約，自選疫苗種類與時間地點，力拼疫苗覆蓋率。

縣長翁章梁連日來親察各地擴大接種站，鞠躬感謝醫護人員辛勞，以及踴躍到場接種疫苗的民眾，感謝一起提升台灣群體保護力，疫苗施打年齡往下。

「全力開打，需要很多人力配合，特別動員校護投入接種」，翁章梁感謝醫護，對他們專業貢獻高度肯定，請民眾安心配合現場醫護指示完成接種，嘉縣單日最大接種量可到1萬人，依目前醫護與民眾配合，有望在本月底前達到30萬人目標。

翁章梁強調，大型接種站或夜間接種站，都是為彈性服務民眾，創造更多施打機會，不論AZ或是莫德納，都是國際認證有效疫苗，打到身體都具有保護力，能降低重症與死亡風險，保護自己，保護別人，守住台灣醫療量能。

立委蔡易餘臉書貼圖文說，接種站有名女護理人員，手指套上LED燈，引導鄉親迅速坐定位，不時用曼妙醒目的身體語言和長輩們打招呼，讓現場老勢大安心許多。網友紛紛大讚，「最美的身影！」圖／取自蔡易餘臉書
立委蔡易餘臉書貼圖文說，接種站有名女護理人員，手指套上LED燈，引導鄉親迅速坐定位，不時用曼妙醒目的身體語言和長輩們打招呼，讓現場老勢大安心許多。網友紛紛大讚，「最美的身影！」圖／取自蔡易餘臉書
立委蔡易餘臉書貼圖文說，接種站有名女護理人員，手指套上LED燈，引導鄉親迅速坐定位，不時用曼妙醒目的身體語言和長輩們打招呼，讓現場老勢大安心許多。網友紛紛大讚，「最美的身影！」圖／取自蔡易餘臉書
立委蔡易餘臉書貼圖文說，接種站有名女護理人員，手指套上LED燈，引導鄉親迅速坐定位，不時用曼妙醒目的身體語言和長輩們打招呼，讓現場老勢大安心許多。網友紛紛大讚，「最美的身影！」圖／取自蔡易餘臉書

疫苗 翁章梁 身體語言

延伸閱讀

微解封首日逛夜市民眾攤商變少了 嘉縣稽查未發現違規

微解封首日餐飲店未內用 嘉縣擴大稽查200餘家餐飲

接種疫苗護理人員熱到吐！防疫問題多嘉縣議員砲聲隆隆

65歲以上民眾疫苗開打！嘉縣29場接種站拚下周完成接種

相關新聞

最美的身影！嘉義縣疫苗接種護理師 曼妙手勢引導吸睛

嘉義縣16處新冠肺炎疫苗擴大接種站，火力全開打疫苗，單日最大接種量可達1萬人，立委蔡易餘臉書貼圖文說，接種站有名女護理人...

大東夜市12人群聚玩麻將 台南開罰

微解封各地夜市陸續恢復營業，台南市大東夜市前晚率先復業，卻遭檢舉群聚，12個人一起玩麻將賓果，夜市人潮多時也未保持社交距...

布袋魚市復業 人流管制、不內用

嘉義縣布袋鎮觀光魚市因疫情管制停業近2個月，提報防疫計畫經縣府審核通過，昨天有條件復業，入場人數限600人，餐廳不內用，...

農場暫停業 線上分享食農

雲林縣林內鄉經營休閒農場的李麗春喜好利用在地食材推出田園料理，結合周邊農園推出私房遊程，深受遊客喜愛，受疫情影響只好停業...

北港朝天宮防疫封廟 古蹟神桌大維修

雲林縣北港朝天宮仍未解封，利用難得的人潮淨空時期，邀請藝匠大師展開古蹟維修，廟方指出，正殿百年大神桌是清光緒年間台灣漳派...

農機帶土汙染道路 南市稽查取締

台南市2期稻作供灌陸續開始，但農機完成田間作業後，因沒去除所夾帶的軟泥，常造成道路髒汙、機車摔倒及道路揚塵，環保局即日起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。