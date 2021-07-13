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疫情衝擊台南寺廟陷困境 不排除請求政府紓困

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
疫情信眾止步，許多寺廟受衝擊，台南白河火山碧雲寺表示，未來不排除向政府請求紓困，圖為疫情前去年熱鬧情形。本報資料照片
疫情信眾止步，許多寺廟受衝擊，台南白河火山碧雲寺表示，未來不排除向政府請求紓困，圖為疫情前去年熱鬧情形。本報資料照片

疫情衝擊信眾止步，衝擊許多寺廟香油錢收入，台南白河火山碧雲寺說，數月來幾乎零收入，已透支數百萬元，不排除向政府請求紓困。鄰近新營太子宮、學甲慈濟宮、北門南鯤鯓代天府也說「很傷」。市府民政局主任秘書楊雅苓說，會向中央反映提出因應對策。

「每天開門至少3萬多元開銷跑不掉，又不能任意資遣員工，已快被逼到絕路。」白河火山碧雲寺總務吳宏彬苦笑說，傳出陸續一些確診案例後，就基於防疫提前禁止信眾入內參拜，迄今逾3個月，除15名出家師父，還有廚工及其他工作人員共計20多人生計，還有水電等基本支出，每月100萬元跑不掉。

他說，碧雲寺長期發放獎學金、救濟貧戶或協助弱勢者辦理後事，每年數百萬元跑不掉，今年雖受衝擊，公益活動不停歇，眼看農曆6月19日觀音佛祖誕辰恐泡湯，農曆7月底普度祭拜，也因疫情有很大變數，估計將減少好幾百萬元香油錢，很擔心未來撐不下去，不排除向政府請求紓困。

學甲慈濟宮也說，寺廟算公益事業，沒廟會活動就幾乎沒有香油錢、販售金紙收入，幾個月來廟界都「很悶」。以慈濟宮來說，兩年來最重要的「學甲上白礁」廟會都因疫情喊卡，除遭受外界誤會，更短收好幾百萬元。

新營太子宮廟人員說，迄今都在「吃老本」，雖力行節流，但「不可能關門」，且基於防疫，寺廟等宗教場所恐怕是最後才解封，衝擊更大，光要調度相關支出，讓各寺廟主事者就擔心睡不著。

北門南鯤鯓代天府早於二級、三級警戒前，就宣布停辦20萬人次的國定民俗王爺進香期、農曆7月中元普度，外界估計，香油錢至少短收千萬元，廟方人員說，只能持續忍耐，盼疫情重現天日那天到來。

疫情 白河

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