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出師不利！解封首夜遇雨收市 雲林4夜市只2個開市

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林微解封共有4個夜市同步開市，攤商和夜市管理會都忙著防疫布置，做好萬全準備。記者蔡維斌／翻攝
雲林微解封共有4個夜市同步開市，攤商和夜市管理會都忙著防疫布置，做好萬全準備。記者蔡維斌／翻攝

今天微解封，已休市兩個月的雲林縣各鄉鎮夜市，包括斗六人文夜市、大埤、崙背、林內等4個夜市申請獲准同時恢復營業，下午攤商陸續進場準備，卻看到天黑黑，每個人的心也都黑了一半，到晚間下雨，只剩兩個夜市幸運營業，另兩個被迫關閉，「好不容易熬出頭，天公伯不作美」。

雲林縣第一波包括斗六人文夜市、大埤、崙背、林內等4個夜市申請解封獲准，今天下午各夜市管理單位，開始忙著場子防疫布置，依縣府公告標準，包括人流管制、實聯制、進出口分流等，邊準備邊演練，雖很忙碌但每個人心情都感愉悅。

停了兩個月沒生意做，大家抱持喜樂之心，為夜市開張作準備，沒想到下午接近傍晚，天空烏雲密布，攤商心情也隨之沈重，靠近山區的斗六人文夜市和林內夜市都因雨被迫停止營業，出師不利，攤商也感失望。

到晚間，只有崙背和大埤只是陰天不見雨，反而顯得涼爽，不過可能民眾怕雨，逛夜市的人不如預期，不過，能順利開張，業者也感欣慰，有人說，兩個月幾乎沒收入，能解封開市，「加減賺才不會餓腹肚」。

縣府建設處長李俊興表示，截至7月12日止共有麥寮橋頭、崙背、西螺東南、莿桐、北港同仁、林內、斗六人文、大埤、土庫、虎尾、斗六莊敬等11處夜市申請恢復營業，今天有4處獲准並開始營業，希望未申請的業者盡速提出，以保障權益；若未經縣府審查同意自行營業者，將依法開罰並命令即刻停業，盼夜市負責人、攤商及消費者配合中央規定標準來做。

雲林微解封共有4個夜市同步開市，攤商和夜市管理會都忙著防疫布置，做好萬全準備，只是天空烏雲密布，業者心都涼了一半。記者蔡維斌／翻攝
雲林微解封共有4個夜市同步開市，攤商和夜市管理會都忙著防疫布置，做好萬全準備，只是天空烏雲密布，業者心都涼了一半。記者蔡維斌／翻攝
雲林微解封共有4個夜市同步開市，攤商和夜市管理會都忙著防疫布置，做好萬全準備，只是天空烏雲密布，業者心都涼了一半。記者蔡維斌／翻攝
雲林微解封共有4個夜市同步開市，攤商和夜市管理會都忙著防疫布置，做好萬全準備，只是天空烏雲密布，業者心都涼了一半。記者蔡維斌／翻攝
雲林微解封共有4個夜市同步開市，攤商和夜市管理會都忙著防疫布置，做好萬全準備。記者蔡維斌／翻攝
雲林微解封共有4個夜市同步開市，攤商和夜市管理會都忙著防疫布置，做好萬全準備。記者蔡維斌／翻攝

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