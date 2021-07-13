微解封首日逛夜市民眾攤商變少了 嘉縣稽查未發現違規

嘉義縣夜市晚間首日微解封，縣府禁止小吃攤內用、設取餐區等防疫規定，縣府經發處會同警方分別前往太保市縣治七主宮、鹿草鄉、東石鄉等3處夜市稽查，攤商及逛夜市民眾變少了，攤商戴口罩面罩，設取餐區，客人戴口罩開心逛夜市。

各鄉鎮市共21處夜市，目前有17處夜市提交防疫計畫，夜市各攤位採實聯制，小吃不內用，禁止邊走邊吃，縣府未選示範夜市，至於夜市出入口，因考量大夜市出入口多，管制單一出入口困難，未限制單一出入口，入口都有專人量體溫。

「悶太久了，能出來逛夜市感覺很棒！」民眾開心戴口罩逛夜市，不過無法再像過去，可以邊走邊吃，還能內用，感到不習慣；攤商說，生意不好做，配合防疫，能夠出來擺攤很高興，但許多業者還在觀望未出來擺攤。

縣府經發處說，夜市有條件鬆綁開放，飲食小吃攤不開放內用，設叫號取餐區，避免群聚，攤商都有實聯制、設遮罩、戴面罩、口罩，取餐區座椅間隔1.5公尺，未發現客人邊走邊吃，也未發現未戴口罩者，大家都遵守防疫規定，針對零星攤商防疫措施未落實，勸導改善。