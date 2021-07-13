嘉市影院明復業！秀泰影城減場次 嘉年華僅開一半廳

電影院被列為能適度鬆綁，嘉義市的電影院秀泰影城、嘉年華影城預計明天恢復營業，市府觀光新聞處今前往宣導防疫。據了解，秀泰影城減少電影播放場次，嘉年華影城有10廳但僅先開放5廳，兩家電影院每廳的人數會維持100人以下，且縮短開業時間、販賣部暫停提供飲食。

雖今天尚未放映電影，臉書粉絲團「綠豆嘉義人」PO出秀泰影城內人潮相當多，據了解，有餐飲商家推出送贈品活動，造成民眾來排隊，但有人看到後認為無法保持社交距離，趕緊離開。

觀新處指出，秀泰影城、嘉年華影城都要嚴格做好萬全準備，民眾依入場隨即要QR Code實聯制，購票處保持1.5公尺社交距離，另外在出入口及電梯處備有酒精及乾洗手液，兩家業者也告知市府，每一場次的進場前、散場後都會清潔、消毒，場內採取梅花座，廁所加強清潔消毒。