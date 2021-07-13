影／台南市新成功夜市今晚復業 南警加強防疫稽查

台南市北區新成功夜市今晚微解封復業第1天，第5警分局為避免防疫破口，除配合市場處及區公所加強夜市防疫稽查，員警手持宣導海報，輔以夜市管委會廣播系統加強宣導，提醒夜市攤販及逛夜市的民眾，隨時注意防疫措施。

為兼顧經濟活動與防疫工作，市府經濟發展局、第5警分局、北區區公所及夜市管委會等單位提早於昨天前往夜市會勘，確認西門路、和緯路出入口動線規畫、攤商設置距離等防疫措施，確保民眾能在防疫滴水不漏的情況下安心採購美食。

今晚6點20分由市場處處長陳豪吉偕同北區區公所區長李皇興及第5警分局長李名昌率員警至新成功夜市稽查並加強防疫宣導，今晚有84攤復業。

李名昌提醒民眾，在微解封時期拚經濟，仍應避免疫情擴大，並呼籲民眾不要心存僥倖，應自律嚴格遵守防疫措施，保護自己也守護家人的健康。