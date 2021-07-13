北港朝天宮百年難得封廟淨空 請來大師展開古蹟大維修

今天是微解封第1天，雲林縣北港朝天宮仍未解封，但利用難得的人潮淨空時期，邀請藝匠大師展開古蹟大維修，朝天宮說，正殿百年大神桌是光緒年間台灣漳派木雕大師陳應彬親手雕造，雕工精細，百年來不曾維修，正好利用疫情封廟空檔請木雕大師張旭輝修復，張旭輝說，修復比新雕更費工，須揣摩當年大師的工序慢慢修護，預定趕在疫情解封前完工。

國家二級古蹟的雲林縣北港朝天宮，廟內木雕、石壁盡是早年國內大師的鉅作，更是列為文資保護的珍貴古文物，廟方文化組長紀仁智說，正殿的大神桌，是清光緒34年樟派大師陳應彬親手打造，至今百餘年不曾維修，因正殿從不管制，進香人來人往，尤其信徒都想靠近神龕接近媽祖，常使雕工細緻的神桌受損。

紀仁智說，除了正殿，觀音殿及三官大帝殿的兩座大型神桌年代更久，有道光年間的神案，都是早年大師級珍貴的木雕鉅作，也都腐朽斑斑，有的龍鳳雕花都已脫落，多年來，因朝拜的人很多，一直無法維修，這次利用疫情封廟，難得廟內空無一人，正是維修古蹟文物的大好時機。

朝天宮延聘列屬文資匠師的木雕大師張旭輝對幾座古老神案進行修復，大師說，先用透明圖紙畫下原有圖貌，若有脫落消失的部分，只能依圖樣揣摩早年大師的工序，再慢慢細雕補上，有的神案是用古老的鑲嵌工法，修復更加困難，例如斑剝的龍鱗或斷裂的龍鬚，或磨損的八仙神貌，都得慢工細活，比新製的雕工還難。