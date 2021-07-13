微解封首日餐飲店未內用 嘉縣擴大稽查200餘家餐飲
防疫三級延長微解封，嘉義縣持續禁止餐飲內用，一律外帶，今天衛生局擴大餐飲業防疫措施稽核，加強各鄉鎮市人口密集地區，早餐業、自助餐及麵食店等小型餐館，首日查核逾200家，未發現違規情事。
防疫三級警戒到26日，嘉縣餐飲仍高規格禁止現場飲食，僅限實聯制提供外帶或外送服務，縣府動員全縣衛生稽查員，啟動擴大聯合稽查餐飲業防疫措施，首日查核逾200家餐飲業，都能遵守防疫規定，目前尚無違規情事。
縣長翁章梁說，嘉義縣市共同生活圈，防疫區域聯防，與嘉市政府共同商討決議餐廳一律外帶，禁止內用；三級警戒以來，業者提高防疫意識，對餐飲禁止內用外帶政策都表達支持，疫情期間全民監督，各類有關防疫違規檢舉不斷，抗疫已是全民共識。
衛生局長趙紋華呼籲餐飲業、民眾，遵守實聯制、戴口罩及勤洗手，禁內用防疫規定，若違反拒絕改善，依傳染病防治法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲業者不要以身試法。
趙紋華提醒民眾，全國COVID-19疫苗預約系統8日啟用，開放第6、8、9類及第10類對象意願登記，已完成意願登記的民眾，要注意簡訊通知，13至15日完成預約登記，16至21日可依預約點接種點，前往接種。
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