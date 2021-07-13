不會用1922疫苗系統沒關係 台南公所、戶所設單一櫃檯

為協助高齡長者或沒有網路設備的民眾使用中央公費疫苗預約平台1922，台南市即日起在37個區公所與戶政事務所設置單一櫃檯，協助民眾進行疫苗意願登記服務，市長黃偉哲表示，依據中央規畫，之後打疫苗都要上1922意願登記，中央再以簡訊通知符合資格的民眾選擇施打時段。

黃偉哲說，民眾在接獲簡訊通知後，可上網或持健保卡到衛生所、超商及藥局等實體店面選擇施打的時段及地點，考量高齡者或沒有行動電話及網路設備的民眾無法登記，37處區公所及戶政事務所同步設置單一櫃檯，不會登記、不知如何登記的民眾都可洽詢公所或戶所，現場都有工作人員協助進行疫苗意願登記。

民政局長姜淋煌表示，1922預約平台共分2階段，第1階段是「意願登記」、第2階段則是「預約接種」，高齡者或沒有行動電話及網路設備的民眾，可由家人協助上網進行疫苗意願登記或洽詢各區公所及戶政事務所協助辦理登記。