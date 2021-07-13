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全台最美疫苗注射站！打完疫苗還能順便去逛奇美博物館
為了力拚疫苗施打進度，各縣市都設有大型疫苗注射站，台南市長黃偉哲今天表示，除了之前在學校、體育館等場地注射疫苗，台南市將在奇美博物館及十鼓文創園區裡開設大型注射站，讓民眾打完疫苗還能順便去博物館、文創園區裡玩一玩。
台南市衛生局長許以霖表示，針對1922系統將在16日起注射疫苗，台南市16到22日連續7天不間斷安排注射，除了13家責任醫院、12家特約醫院、198家特約診所與37區衛生所外，還會再開設大型疫苗注射站，包括東區的復興國中、新營體育館、安平慈濟高中、永康永仁高中、麻豆曾文農工、安南國中、仁德國小、歸仁國中等。
黃偉哲表示，新設的奇美博物館與十鼓注射站的開放時間會再通知，還有陸續加入新的注射點，一定會讓大家驚豔。
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