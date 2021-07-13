宗教場所微解封 雲林縣3寺廟提報計畫盼有條件解禁

內政部宣布全台各宗教寺廟13日起有條件鬆綁入廟參拜限令後，雲林縣各宮廟微解封情形不一；縣府民政處表示，目前有意微解封的廟宇包括西螺福興宮、北港武德宮及斗南寒林寺，皆已提出防疫計畫書由地方公所初審，送縣府審查通過即可實施。

今天微解封第1天，已有來自彰化的信徒騎車到西螺福興宮拜拜，該名信徒說，因為彰化縣宗教場所目前不開放，西螺離他的住家不遠，才想說騎車跨縣拜媽祖祈求保佑，不過入廟參拜還未開放，仍只能在廟埕前拜拜。

陸續也有許多民眾到廟參拜，有民眾認為「入廟參拜，內心比較踏實」，另一名關姓婦人說，今天是特地來為在北部工作的孩子求平安，央求廟方通融讓她入廟擺放孩子衣服請神明加持。

西螺福興宮表示，防疫計畫書已提報西螺鎮公所審核，目前正在取得主管機關同意中，微解封措施正式實施日期待縣府同意備查後即會發布公告，請信眾關注粉絲專頁訊息。

廟方說，入廟參拜原則維持「龍門進、虎門出」行走動線、實施實聯制、酒精消毒及全程戴口罩等措施，人數將由廟務人員於入口處控管，採一進一出，場內容留限制10人，另撤除場內休息區，不開放擲筊、抽籤。

北港朝天宮因廟宇則因是半開放式空間，廟方考量疫情仍有潛在傳播風險，不跟進寺廟微解封讓信眾入廟參拜，仍繼續設置「戶外參拜點」供信眾拜拜，不開放擲筊、抽籤，點燈、抽藥籤、添油香等服務則照常。