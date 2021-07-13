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1922疫苗預約不會用？台南設登記服務單一櫃台協助弱勢

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市區公所開設疫苗注射預約平台登記服務單一櫃台，今天已有民眾前往尋求協助。圖／市政府提供
台南市區公所開設疫苗注射預約平台登記服務單一櫃台，今天已有民眾前往尋求協助。圖／市政府提供

1922疫苗預約系統全台熱門，但對於部分數位弱勢民眾來說，相對也剝奪了打疫苗的權益，台南市政府今天在各區公所、衛生所及戶政所，開放「預約平台登記服務單一櫃台」，協助不會上1922的民眾進行意願登記，之後再通知民眾持健保卡到藥局、超商及衛生所，即可預約注射疫苗。

台南市長黃偉哲表示，目前的系統確實會對數位弱勢不利，今天開設單一櫃台協助這些人，已有民眾前往利用。

民政局局長姜淋煌表示，市府從今天起在各區區公所、戶政所及衛生局開設單一櫃台，協助民眾進行1922的疫苗注射平台的預約，民眾只要持健保卡前往，服務人員就會幫忙登記好，等到系統有回覆，再協助通知民眾做進一步的時段與地點預約，而民眾可以再持健保卡到藥局、超商及衛生所預約。

民眾在接到簡訊通知後就能持健保卡到藥局插卡登記注射疫苗。圖／市政府提供
民眾在接到簡訊通知後就能持健保卡到藥局插卡登記注射疫苗。圖／市政府提供

衛生所 健保卡 疫苗

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