1922疫苗預約不會用？台南設登記服務單一櫃台協助弱勢

1922疫苗預約系統全台熱門，但對於部分數位弱勢民眾來說，相對也剝奪了打疫苗的權益，台南市政府今天在各區公所、衛生所及戶政所，開放「預約平台登記服務單一櫃台」，協助不會上1922的民眾進行意願登記，之後再通知民眾持健保卡到藥局、超商及衛生所，即可預約注射疫苗。

台南市長黃偉哲表示，目前的系統確實會對數位弱勢不利，今天開設單一櫃台協助這些人，已有民眾前往利用。