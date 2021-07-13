穩定台南破布子行情 農政單位媒合業者收購100噸

正值破布子產期，因疫情影響銷售，台南市政府農業局配合農委會農糧署穩定破布子產銷措施，啟動台南破布子加工開發利用計畫，媒合市轄內合法農產加工業者進入產地收購，預定至下月底將收購100公噸加工，希望穩定市場產銷。

農業局今會同農糧署副署長姚志旺、農糧署南區分署及台南改良場人員至破布子產地視察產銷情形，由農糧署宣布即日起啟動台南破布子加工開發利用計畫，預定收購臺南在地生產的破布子100公噸，持續到8月底。

農糧署將補助加工業者加工處理費每公斤2元及冷藏費每公斤1元，提升加工業者進場收購意願，增加產地收購量，後續會隨時監控各地破布子產銷情形，穩定市場價格，提高農民收益。

農業局長謝耀清表示，南市破布子盛產期為7月，主要產地為左鎮、東山、新市等地區。由於破布子採收後不耐儲放，因此多交由加工廠商或農民自行醃漬，加工製作罐頭為主。