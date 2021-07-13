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疫情下轉個彎 雲林農場主人改當講師教下廚

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
此次擔任雲林林內鄉農會講師的李麗春，開發的防疫輕食便當色香味俱全、令人垂涎三尺，且食材皆出自雲林，其中以林內芋頭做出來的「芋籤包」超受歡迎。圖／李麗春提供
此次擔任雲林林內鄉農會講師的李麗春，開發的防疫輕食便當色香味俱全、令人垂涎三尺，且食材皆出自雲林，其中以林內芋頭做出來的「芋籤包」超受歡迎。圖／李麗春提供

在雲林林內鄉經營休閒農場的李麗春，喜好利用在地食材推出田園料理，更結合周邊農園一起推出私房遊程，多年來深受遊客歡迎，不過始料未及的是，去年起受疫情影響，加上今年5月中疫情升溫的2度衝擊，大家不得不停業，李麗春換個角度出發，以林內芋頭、雲林豬肉與蔬果等開發「防疫輕食便當」，但「只教不賣」，她和林內鄉農會以線上課程指導16位煮婦製作，反為停滯的食農和農產帶來一線生機。

李麗春9年前與先生曾錦洲從職場退休，回到故鄉林內籌備田園秘境休閒農場，6年前開始營業，友善耕作蔬果、咖啡等，田園裡的雞鴨鵝也開放讓民眾互動，無菜單料理更是農場一大特色。

雖然經營時間還不到10年，但已是中南部輕旅行界名聞遐邇的必訪景點之一。李麗春說，每組遊客來訪，通常會停留2小時左右，但從5月中疫情升溫、實施3級警戒後，農場就一直休園到現在，雖然不是旺季期間，她坦言仍影響生意不少。

李麗春說，產業人員也是人，會擔心生計，更怕染疫造成社區傳播，且來到地方的遊客南北都有，相關產業有共識，配合政府政策先停業，讓風險降低，也希望國內能快達到一定的疫苗覆蓋率，預期9月後可復業，現在為了健康和安全性，還是選擇「再忍忍」，這段時間當成休息、整理園區，準備好了再上。

雖說是休息，但樂於分享食農的李麗春閒不下來，這次和農會家政班合作，利用雲林產的五穀雜糧、豬肉、蔬果、稻米及林內芋頭，視訊指導煮婦試做抗疫輕食便當，及不可或缺的要角「芋籤包」。

  富有美感的李麗春還教大家擺盤，學員直呼「好有創意！」「邊做菜邊流口水」「敲碗老師再開一堂課」，熱列反饋令她喜出望外，也讓防疫減班在家或停課的大人小孩，靠媽媽習藝及巧手，一嚐美食解悶。

今年5月中疫情升溫，李麗春的休閒農場暫時關閉，但熱愛推廣食農的她閒不下來，近日和林內鄉農會合作開線上課程指導煮婦製作防疫輕食便當。圖／李麗春提供
今年5月中疫情升溫，李麗春的休閒農場暫時關閉，但熱愛推廣食農的她閒不下來，近日和林內鄉農會合作開線上課程指導煮婦製作防疫輕食便當。圖／李麗春提供
熱愛推廣食農的李麗春，採買雲林產的食材，透過線上課程指導煮婦製作防疫輕食便當。圖／李麗春提供
熱愛推廣食農的李麗春，採買雲林產的食材，透過線上課程指導煮婦製作防疫輕食便當。圖／李麗春提供
雲林林內田園秘境休閒農場主人李麗春（左起）9年前與先生曾錦洲回到故鄉展開退休生活。圖／李麗春提供
雲林林內田園秘境休閒農場主人李麗春（左起）9年前與先生曾錦洲回到故鄉展開退休生活。圖／李麗春提供
此次參加雲林林內鄉農會家政班課程的煮婦有16位，各個發揮十足料理魂，展現廚藝和創意學習製作防疫輕食便當。圖／李麗春提供
此次參加雲林林內鄉農會家政班課程的煮婦有16位，各個發揮十足料理魂，展現廚藝和創意學習製作防疫輕食便當。圖／李麗春提供

疫情 食農 農會

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