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微解封 台南溪北藝文場館明起有條件開館
疫情微解封，今起部份場域鬆綁，台南柳營吳晉淮音樂紀念館、鹽水永成戲，降載人數後，都安排明（14）日起重新開放，新營文化中心除8月1日將推出「瀛風飄藝」特展，也開設取書單一窗口，方便民眾繼續使用圖書館資源。
市府文化局說，場館雖開放但仍須嚴守防疫措施，包括體溫量測、酒精消毒、實聯制、全程配戴口罩、禁止飲食等，另外也進行人流數的管控；吳晉淮音樂紀念館及劉啟祥美術紀念館降為30人，永成戲院50人，請民眾參觀時務必遵守相關防疫措施。
劉啟祥美術紀念館除常設展，今年也推出線上「劉啟祥@巴黎：1932-1935」特展，介紹1932至1935年的巴黎，體驗劉啟祥在留學時期所感受的藝術之都。
新營文化中心則因圖書館及自修室未在本次開放之列，仍維持閉館，每年暑假登場的「瀛風飄藝」特展邁入第三年，由陳茂隆老師策展，今年將集結來自全國各地的35位優秀藝術家，一起在新營文化中心呈現，順延至8月1日開展，目前作品已陸續送達。
文化中心說，圖書館雖未開放，但為服務民眾，已開放民眾可預約取書館內書籍，預約冊數也由5冊提高至8冊，於1樓大門口設置取書單一窗口，民眾如接到預約取書的通知，可於周二到周日上午10點至下午4點半1 (中午12點至下午2點休息)至中心1樓單一取書窗口取書。
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