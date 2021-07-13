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攜手抗疫 台南市3議員捐贈1萬片口罩給消防人員

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市議員趙昆原、吳禹寰、曾信凱，今天聯合捐贈1萬片口罩給台南市消防人員。圖／台南市消防局提供
台南市議員趙昆原、吳禹寰、曾信凱，今天聯合捐贈1萬片口罩給台南市消防人員。圖／台南市消防局提供

抗疫成為全民運動，台南市議員趙昆原、吳禹寰、曾信凱，今天中午聯合捐贈1萬片口罩給台南市消防人員，由消防局局長李明峯在消防局廣場前代表接受，並回贈感謝獎牌。

趙昆原表示，這次的聯合捐贈是為了力挺市府防疫。新冠肺炎本土案例延燒至今，從個人到團體都展現出有錢出錢、有力出力的無私付出，大家都想在抗疫的路上盡一份心力。口罩是每一個出勤人員必備的防護，疫情期間，救護量並沒有因此減少，所以口罩的使用量仍然很大，這也是決定捐贈口罩的主因。

李明峯說，感謝市議員趙昆原、吳禹寰、曾信凱在得知消防局的需求後捐贈口罩一批。大家都說消防人員是抗疫英雄，但英雄的背後一定有溫柔的支撐，議員及各界善心的捐贈就是那股溫柔的力量。

台南市長黃偉哲感謝市議員用行動支持防疫，黃偉哲表示，在抗疫的路上，每一個環節都非常重要，市民朋友的自律、醫護人員的警覺、市府同仁的用心、第一線人員的裝備，在在都是台南市可以守住疫情的重要原因。

口罩 疫情 黃偉哲

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