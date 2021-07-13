文化路夜市趕不上今復業 嘉樂福防遊戲攤違反防疫

今天微解封首日，嘉義市嘉樂福夜市預計晚間復業，不過文化路夜市的自治會提交防疫計畫書遭退件，市府透露欠缺環境消毒、人流管制區域計畫等；自治會長陳家霖表示，下午將再開會研議如何補件，趕不上今晚復業，最快可能明天或後天。

嘉市府建設處指出，嘉樂福夜市、彌陀夜市的管理公司已提防疫計畫書，市府今晚6點半會帶隊先到嘉樂福聯合稽查，再前往文化路夜市，彌陀夜市待明開業再去。對於台南大東夜市昨出現完「打麻將」有群聚疑慮，建設處強調，遊戲攤位要符合社交距離規範。

嘉樂福夜市經理吳佳靜指出，「蒙古烤肉」攤無法維持社交距離，暫不來擺，也會要「麻將賓果」攤用梅花座來防疫，但「娛樂麻將」、「釣魚池」等都難隔出距離，待市府來稽查時一起研議如何處理。

文化路暨蘭井街設攤區段自治會長陳家霖說，昨下午送件，被市府退回要求補件，主要是整條路的消毒尚未做，內部討論後會補件，但應趕不上今晚讓攤位進駐，正式復業最快得明天或後天。

建設處指出，文化路夜市的防疫計畫書內，缺乏環境清潔及消毒計畫、自主管理聲明書、人流管制區域等，另攤商共100多間，約3分之2攤有加入自治會，也有公告要求流動攤販欲復業，要主動通報納管，市府會盡力協助、引導落實防疫。