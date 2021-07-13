接種疫苗護理人員熱到吐！防疫問題多嘉縣議員砲聲隆隆

新冠肺炎疫情緩和，疫苗不足及接種問題惹民怨，嘉義縣議員黃嫈珺上午質詢，批東石國小擴大接種站缺冷氣，有護理人員熱到吐，她要求為全縣鄉鎮市民代表們打疫苗；議員楊秀琴要求減免到醫院陪病患民眾、當看護者自費篩檢的ＰＣＲ費用；議員賴瓊如要求優先為留學生、出國工作民眾打疫苗。

議員黃嫈珺質詢說，炎夏天熱，無冷氣空調東石國小疫苗接種站太熱，讓工作時間長的醫護人員受不了，有護理人員熱到吐，要求改善場地；另，縣府有的防疫圖卡錯誤，緊急收回，造成困擾。

她說，接種疫苗地點有衛生所及特約診所，為便民眾，希望除電話、網路預約方式，還能增加特約門診。黃嫈珺表示，村里長、鄰長都可打疫苗，同為民選的鄉鎮市民代表卻未能打疫苗。

議員楊秀琴要求向衛福部爭取防疫經費，她說，疫情嚴峻，許多民眾生活困苦，到醫院陪伴患者的陪伴民眾、看護，都要自費負擔ＰＣＲ檢驗費，每次5000元，加重負擔；人民有知的權利，她批衛生局未公布集中檢疫所地點，違反透明原則。

議員賴瓊如說，留學生、出國工作者，無法優先打疫苗，很著急，她要求縣長翁章梁向中央爭取優先施打，另提高疫苗接種率，疫苗可以剩，不能讓民眾打不到，避免民怨。議員陳文忠批入境未普篩，新冠病毒未阻絕境外，才造成本土疫情大爆發。