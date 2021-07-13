台南個古蹟景點今起開放 營運時間變動請注意

全台微解封，台南市個古蹟景點也從今天起開放，台南市長黃偉哲一早就前往各景點關切防疫準備工作，文化局表示，配合防疫，個景點開放時間從早上8點半延後到9點，原來部分有夜間開放時段也都取消，提醒遊客注意。

黃偉哲一早即前往著名觀光地標－安平古堡，巡視園區各項清潔消毒、防疫措施及環境整備工作，他表示，國內疫情仍然嚴峻，三級警戒仍在，園區只是有條件解封、不能絲毫放鬆。

受疫情三級警戒影響，台南各古蹟景點自5月19日起封園，迄今已將近兩個月的時間。文化局長葉澤山指出，此次古蹟及藝文空間的開放均依相關防疫規範執行 ，包括「維持既有防疫」：全程配戴口罩、量體溫、實聯制、手部酒精消毒、維持社交距離、加強環境清消；「嚴格人流管制」：進行入園總量管制、戶外維持安全社交距離、室內2.25平方公尺/人（上限100人）；考量疫情尚未穩定，維持暫不開放餐飲內用。