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微解封遊客「多觀望少出門」 劍湖山預期人流8月回溫

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣劍湖山遊樂園今天早上9點開園已有幾組親子遊客排隊等候入園，不過與往年暑假相較人潮其實還沒完全回溫。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣劍湖山遊樂園今天早上9點開園已有幾組親子遊客排隊等候入園，不過與往年暑假相較人潮其實還沒完全回溫。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣劍湖山遊樂園因應微解封及暑假旺季，採預約制控管入園人數，今天早上9點開園，雖有幾組親子遊客排隊等候入園，不過陸續辦妥相關手續後，售票口及入口便僅有工作人員，樂園表示人潮其實還沒完全回溫，而飯店則是開放5成房數供遊客預約，目前當月訂房率1成左右；業者預期8月疫情如有明顯趨緩，可能才有一波出遊人流回升。

今天是微解封第1天，且正逢學生放暑假，劍湖山遊樂園售票口有不少親子遊客等候排隊入園，但樂園說，暑假是遊樂園旺季，以往現場應該是人山人海，超過上千人排隊的場景，今日排隊狀況與往年相較「差距很大」，至中午止約100多人入園，主要是多數遊客仍在觀望疫情變化，不敢貿然出遊。

來自台中的遊客今天與太太帶著2名小孩到遊樂園玩，他表示，從5月中實施3級警戒至今，一家4口幾乎足不出戶，今天才出門透透氣；另一名學生遊客說，人少玩起來其實比較安心，場地空曠、也不用擔心要排隊玩遊樂設施。工作人員開心直呼「上班的感覺真好！」希望遊客趕快回來。

樂園經理張華紋說，園區防疫規範依中央指引有條件開放，從遊客入園前就須先到官網，或以電話向服務台預約及填個人資料、控管園內人流降載為2500人、單一進出口通行；入園管制則實施1922實聯制、人工及紅外線雙重體溫量測，配合全程戴口罩、保持社交距離和手部清潔消毒、劇場與戶外用餐區梅花座等。

張華紋表示，園區每小時定時環境清消，並增加廁所、劇場清消頻率，餐飲服務雖對外開放，但僅限外帶，遊客不可內用與邊走邊吃，需至戶外用餐區飲食，每組座位皆設透明隔板。

飯店副理趙冠惠表示，今天微解封恰好是平日，住客沒有明顯增加，對應微解封防疫措施，飯店目前開放145間房數讓遊客預約，最近確實有收到不少遊客詢問電話，不過多數人最後仍決定預約8月住宿，也是預期屆時疫情可能會比現在趨緩，出遊會比較安心。

劍湖山渡假大飯店住房採「梅花式」安排遊客入住，趙冠惠說，對角可避免每組遊客有直接面對面接觸機會；住客或遊園客每人皆送一副防疫面罩，防疫安心遊。

雲林縣劍湖山遊樂園餐飲服務雖對外開放，但僅限外帶，遊客不可內用與邊走邊吃，需至戶外用餐區飲食，每組座位皆設透明隔板。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣劍湖山遊樂園餐飲服務雖對外開放，但僅限外帶，遊客不可內用與邊走邊吃，需至戶外用餐區飲食，每組座位皆設透明隔板。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣劍湖山遊樂園贈送每位入園遊客1副防疫面罩。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣劍湖山遊樂園贈送每位入園遊客1副防疫面罩。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣劍湖山遊樂園工作人員每小時定時環境清消，並增加廁所、劇場清消頻率。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣劍湖山遊樂園工作人員每小時定時環境清消，並增加廁所、劇場清消頻率。記者陳苡葳／翻攝
學生5月中開始在家停課不停學，加上現在放暑假仍3級警戒中，來自台中的小朋友說終於等到微解封可以出遊了，乖乖配合戴口罩及防疫面罩遊玩。記者陳苡葳／翻攝
學生5月中開始在家停課不停學，加上現在放暑假仍3級警戒中，來自台中的小朋友說終於等到微解封可以出遊了，乖乖配合戴口罩及防疫面罩遊玩。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣劍湖山遊樂園因應微解封及暑假旺季，採預約制控管入園人數，每組遊客進場前也需配合完成實聯制登記及相關防疫措施。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣劍湖山遊樂園因應微解封及暑假旺季，採預約制控管入園人數，每組遊客進場前也需配合完成實聯制登記及相關防疫措施。記者陳苡葳／翻攝

遊樂園 微解封 疫情

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