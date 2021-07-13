日本群馬台灣祭飄台南味 學子手繪燈籠吸睛

台南學子手繪燈籠在日本群馬縣水上町展出獲得好評後，群馬縣政府再度安排在「群馬台灣祭」上展出，更以海報預告將推出台南芒果祭。

台南市政府指出，每年由群馬縣政府和當地台灣人共同主辦的「群馬台灣祭」，8日至14日在群馬縣民廣場展出1週，因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響關係，首次採取現場與線上展示2種方式並行舉辦。

台南市政府今天發布新聞稿指出，原在台南市中西區中正路消防隊外牆展示的學子手繪燈籠在水上町展出大獲好評，吸引群馬縣政府加碼在群馬台灣祭上展示台南燈籠，還訂購大量台南鳳梨，攤位佈置滿滿文宣、影片，並預告接下來將舉辦台南芒果祭，表達對台南的支持。

台南市政府表示，線上展示提供台灣各地觀光美食影片讓參觀者瀏覽觀賞，行政院政務委員唐鳳8日也透過線上和群馬學生座談，盼日本民眾感受到濃濃台南風情。