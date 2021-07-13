阿里山微解封首日冷清 商家閉門民宿住房率不到一成

中央宣布即日起微解封， 阿里山森林遊樂區少了過往的繁華，商店街超過6成關門，入園人數截至中午前145人，當地村長分析這跟疫苗施打率低有關；今天阿里山區民宿住房率不及1成，本周末也不到2成，業者分析最大原因仍與禁止內用有關。

今天微解封，阿里山森林遊樂區內商店街空空蕩蕩，少了過往的繁華，中正村長林孝州說，部分店家開門意願低，僅約三分之一開門，因為疫苗覆蓋率實在太低了，村民「又愛又怕被傷害」。

大阿里山地區住房率同樣低迷，嘉義縣旅館商業同業公會理事長陳坤茂表示，今日阿里山住房率不高過一成，他推估這個周末可能也不到2成，儘管林管處明定風景遊樂區降載至3000人，但他也直言「這個數字根本不可能達成」

陳坤茂說，政府取消陸客來台旅遊，疫情期間團客、遊覽車又無法上來，「(入園人數)有500人就很不錯了」，稍早林務局曾函文各大民宿調查微解封意願，超過8成業者認為應等到7月26號疫情趨緩後再解禁。

嘉義縣政府宣布餐廳維持禁止內用，陳昆茂分析，這也跟住房率低迷關係很大，餐廳不能營業，「那大家到便利商店買就好了」，目前住宿客仍以散客為大宗，訂房率悽慘，但仍有四間民宿業者不打算營業，他也推估這個周末上山人數不會超過1千人。