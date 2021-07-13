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台南大東夜市昨晚首度營業 攤商被開1.5萬罰單超不划算

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南東區大東夜市昨晚首度恢復營業，卻發生場內有民眾違規聚集玩麻將的情況。記者鄭維真／翻攝
台南東區大東夜市昨晚首度恢復營業，卻發生場內有民眾違規聚集玩麻將的情況。記者鄭維真／翻攝

台南市昨天首日開放夜市營業，就傳出有攤商及民眾違規群聚，市府市場處表示，早上已經針對攤商開出罰單，而且重罰最高額度1萬5千元，今天起將派出人員全程盯場，避免再有違規的情況發生。

台南市知名的大東夜市昨天率先恢復營業，傍晚剛開業時人潮稀疏，但越晚消費者逐漸變多，更有12人在麻將攤玩遊戲，未保持社交距離而被檢舉，市長黃偉哲今早受訪時表示，該誰負責誰都逃不掉。

經發局長陳凱凌指出，該起群聚玩麻將事件，有12名工作人員及消費者坐在2桌，分別為8人、4人，因攤商無法維持社交距離，所以會針對攤商開罰。

市場處處長陳豪吉表示，目前已經針對攤商開出罰單，依照傳染病防治法，可以開罰3000到1萬5千元，由於情節嚴重，將建議衛生局開罰最高的額度，至於顧客的部分，現場雖然有實聯制，但是可能仍然很難找到當事人，但會盡量釐清。

至於昨天場內，有很多消費者在逛夜市時沒有保持1.5公尺的社交距離，陳豪吉表示，從今天晚上開始，市場處與警方將全程進駐，全面盯場，一旦發現違規情況，就會開罰，如果一個夜市被開出三張罰單，就必須停業一周。

陳豪吉表示，夜市營業攤商都很高興，好不容易有出來賺錢的機會，也提醒攤商與消費者自律，免得出來賺錢及逛街不成，反而被開罰單。

社交距離 夜市 罰單

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