微解封廟宇作法不一 台南武廟、台灣府城隍廟不開放

今天疫情微解封，台南市區許多廟宇都接到何時開放入廟參拜的詢問電話，祀典武廟及台灣府城隍廟已決定不開放，大天后宮、首廟天壇吉安平天后宮都要申請開放，但會作更嚴格人數限制，以防造成防疫破口。

祀典大天后宮表示，初步限制60人入內，但若申請通過後，會示疫情而定做修正，不一定會立即開放，若疫情穩定才開放，並且會再限縮人數。

安平開台天后宮說，今天打電話詢問的人不斷，很多信眾都想入內參拜，等區公所的申請表格下來會立即提出申請，原則上以30人為限。