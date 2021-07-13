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微解封廟宇作法不一 台南武廟、台灣府城隍廟不開放

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
疫情雖已微解封，但台南祀典武廟不開放信眾入內參拜，要等到7月26日再決定。記者鄭惠仁／攝影
疫情雖已微解封，但台南祀典武廟不開放信眾入內參拜，要等到7月26日再決定。記者鄭惠仁／攝影

今天疫情微解封，台南市區許多廟宇都接到何時開放入廟參拜的詢問電話，祀典武廟及台灣府城隍廟已決定不開放，大天后宮、首廟天壇吉安平天后宮都要申請開放，但會作更嚴格人數限制，以防造成防疫破口。

祀典大天后宮表示，初步限制60人入內，但若申請通過後，會示疫情而定做修正，不一定會立即開放，若疫情穩定才開放，並且會再限縮人數。

安平開台天后宮說，今天打電話詢問的人不斷，很多信眾都想入內參拜，等區公所的申請表格下來會立即提出申請，原則上以30人為限。

台灣首廟天壇表示，也將提出入廟參拜申請，初定15人為限，但僅開放1樓。不過，因擔心造成破口，即使通過申請，也會視疫情狀況，再決定是否開放，以安全、嚴謹防疫為首要考量，不差那幾天。祀典武廟、台灣府城隍廟都決定不開放，要等到7月26日，若3級警戒解除再開放信眾入內參拜。

微解封台南廟宇作法不一 ， 台南大天后宮申請信眾可入內參拜。記者鄭惠仁／攝影
微解封台南廟宇作法不一 ， 台南大天后宮申請信眾可入內參拜。記者鄭惠仁／攝影

疫情 天后宮 城隍廟

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