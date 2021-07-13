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豪雨台南酪梨農損嚴重 今天起受理現金救助申請

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
豪雨致台南酪梨農損嚴重，今天起受理現金救助與貸款申請。記者周宗禎／翻攝
豪雨致台南酪梨農損嚴重，今天起受理現金救助與貸款申請。記者周宗禎／翻攝

6月21日至24日台南豪雨造成大內產區酪梨植株大量落果，農委會通過大內區為天然災害救助及低利貸款地區，符合這項災害救助資格農戶，今天13日起至8月11日，可向區公所申請救助金，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

市府農業局長謝耀清說，此次公告酪梨災損每公頃救助7萬5千元，符合資格的農民請於期限內向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地登記簿謄本」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農民若要申請低利貸款，自公告隔天起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發隔天起35日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。

農業局表示，「疫情期間農業天然災害救助申請及現勘作業防疫指引」已調整如下：一、農業天然災害救助受理申請為公告隔天起30日內，假日得不受理。二、受理方式增列得以郵寄、傳真、電子郵件或電話方式申請。三、受理低利貸款申請期間為受災證明書核發隔天起35日內。要申請的農民請留意。

豪雨致台南酪梨農損嚴重。記者周宗禎／翻攝
豪雨致台南酪梨農損嚴重。記者周宗禎／翻攝
豪雨致台南酪梨農損嚴重。記者周宗禎／翻攝
豪雨致台南酪梨農損嚴重。記者周宗禎／翻攝

農民 疫情 災損

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