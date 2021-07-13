豪雨台南酪梨農損嚴重 今天起受理現金救助申請

6月21日至24日台南豪雨造成大內產區酪梨植株大量落果，農委會通過大內區為天然災害救助及低利貸款地區，符合這項災害救助資格農戶，今天13日起至8月11日，可向區公所申請救助金，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

市府農業局長謝耀清說，此次公告酪梨災損每公頃救助7萬5千元，符合資格的農民請於期限內向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地登記簿謄本」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

農民若要申請低利貸款，自公告隔天起10日內，依實際受害情況，向當地區公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於證明書核發隔天起35日內，檢附證明書及農業天然災害低利貸款申請暨計畫書，向各地農漁會或農業金庫提出申請。